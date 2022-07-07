快訊／謝龍介揭「黃偉哲貪污證據」　民進黨：舊案不實指控

▲台南市長黃偉哲捲入納骨塔索賄案。（資料照／記者林悅翻攝）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨台南市長參選人謝龍介今（7日）舉行記者會，續追打納骨塔索賄案，公開「匯款單」等關鍵證據，並指控台南市長黃偉哲參與「桃山宴」，涉犯《貪污治罪條例》，收錢不辦事。民主進步黨發言人謝子涵批評，國民黨連日來不斷以舊案重提的方式，對新竹市長林智堅和黃偉哲進行不實指控與抹黑，其目的眾人皆知，就只有選舉利益及政治鬥爭，也證明國民黨「選舉沒半步，只剩抹黑一步」。

針對謝龍介指控， 黃偉哲回應，當天場合是台南市議員帶著民眾陳情，接受陳情之後自己就先行離開，對於台南市府抹黑的部分，會研議提出法律訴訟，「我們自己坦蕩蕩，對於不實指控影射，我感到遺憾。」

謝子涵也說，又是一個陳年舊案來冷飯熱炒，黃市長日前早已回應過，今天又再度說明，該案為市議員帶民眾陳情，而且他個人當天遲到早退，並無謝龍介捕風捉影的腦補情事，將會與律師研商提出告訴，遏止這種抹黑奧步的選舉歪風！

謝子涵指出，細數過去選舉就可以看到，國民黨用各種舊案、烏龍爆料等手段，形塑「三人成虎」的誤導效應，不惜毀損傷害相關當事人和產學界、企業、研究人員的聲譽。例如國民黨在2012年用宇昌案來各種抹黑蔡英文主席和中研院研究人員，結果選舉一結束，司法就還給當事人公道，卻已對台灣生技界造成嚴重傷害！呼籲國民黨，應正當提出自己的政見供選民檢視，還給選民一場乾淨的選舉。