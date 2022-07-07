　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／謝龍介揭「黃偉哲貪污證據」　民進黨：舊案不實指控

▲台南市長黃偉哲說，對於各種防疫狀況推演，台南市會做，但不一定叫兵推。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市長黃偉哲捲入納骨塔索賄案。（資料照／記者林悅翻攝）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨台南市長參選人謝龍介今（7日）舉行記者會，續追打納骨塔索賄案，公開「匯款單」等關鍵證據，並指控台南市長黃偉哲參與「桃山宴」，涉犯《貪污治罪條例》，收錢不辦事。民主進步黨發言人謝子涵批評，國民黨連日來不斷以舊案重提的方式，對新竹市長林智堅和黃偉哲進行不實指控與抹黑，其目的眾人皆知，就只有選舉利益及政治鬥爭，也證明國民黨「選舉沒半步，只剩抹黑一步」。

針對謝龍介指控， 黃偉哲回應，當天場合是台南市議員帶著民眾陳情，接受陳情之後自己就先行離開，對於台南市府抹黑的部分，會研議提出法律訴訟，「我們自己坦蕩蕩，對於不實指控影射，我感到遺憾。」

謝子涵也說，又是一個陳年舊案來冷飯熱炒，黃市長日前早已回應過，今天又再度說明，該案為市議員帶民眾陳情，而且他個人當天遲到早退，並無謝龍介捕風捉影的腦補情事，將會與律師研商提出告訴，遏止這種抹黑奧步的選舉歪風！

謝子涵指出，細數過去選舉就可以看到，國民黨用各種舊案、烏龍爆料等手段，形塑「三人成虎」的誤導效應，不惜毀損傷害相關當事人和產學界、企業、研究人員的聲譽。例如國民黨在2012年用宇昌案來各種抹黑蔡英文主席和中研院研究人員，結果選舉一結束，司法就還給當事人公道，卻已對台灣生技界造成嚴重傷害！呼籲國民黨，應正當提出自己的政見供選民檢視，還給選民一場乾淨的選舉。

►奴才快敗！「三合一」貓砂天然好用而且超便宜　讓主子更開心

ET快訊
限時5天！7-11「美式下殺30元、拿鐵36元」　星巴克這3
離婚拿不到財產！鶯歌女狂刺前夫下體　他爆血哀嚎
快訊／參選台北市長？　陳時中：有機會再回答
原推估每日10萬確診！陳時中揭邊境放寬關鍵：疫情預期內往下走
7／14起「3類人」搭機前免持2日內PCR報告
快訊／美參議員今抵台訪問3天　將拜會蔡英文、蘇貞昌
快訊／指揮中心宣布：入境上限放寬「每週4萬人」　即日起實施
快訊／30多歲男「打三劑疫苗」　冒冷汗、倦怠隔天過世
快訊／本土+31364！新北增5121例最多　各縣市分佈曝
快訊／今增105死！　本土+31364
LIVE／宣布重大政策！　陳時中最新說明
快訊／午後雷雨全面開炸！　13縣市大雨特報
快訊／保五總隊墜樓！　男疑踩空6樓墜地無呼吸心跳
機車族「交通解嚴大遊行」！　北市多路段「4階段管制」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／美參議員史考特今抵台訪問3天　將拜會蔡英文、蘇貞昌

機車族「交通解嚴大遊行」9日登場　凱道等路段「4階段交管」

周玉蔻爆民進黨徵召他參選新北市長　潘孟安摸摸胸口回應了

快訊／林智堅碩論爆抄襲被具名檢舉　中華大學：2個月完成調查

林智堅陷論文門蔡英文首發聲　寫下92字喊：辛苦了

快訊／謝龍介揭「黃偉哲貪污證據」　民進黨：舊案不實指控

徐永明臉書時隔707天再發文　「願風雨夜後仍見微光」

身陷論文抄襲風波！　桃園議會國民黨團：林智堅應退選

拋震撼彈！昨判刑7年8月　立委陳超明擬以無黨籍參選苗栗縣長

台股近期疲軟　行政院：國安基金密切注意股市變化

外送員「夾腳拖2度被沖走」　暴雨送餐！客戶不喝了拒收

《交換情侶》女友拒絕溝通正牌男友　首次約會新對象「爆乳進游泳池」

黃嘉千爆16年婚變「打離婚官司」！　1句話露餡認與夏克立爭吵

少時15週年重聚！退團哏也能接　秀英不知道「4K直拍」被嗆慘XD

黃嘉千首發聲明認了離婚！ 「這個決定很艱難、不得已」

愛上工地！2女揮汗打拼　讚時間自由、滿滿人情味

出事啦！男開車衝溪裡　下秒泡水出動怪手救援

蔡易餘座車路口飆撞轎車　整台「噴飛翻覆」3傷送醫

搭電扶梯伸頭「慘被夾」　貪玩弟卡牆縫驚動商場

紫衣女馬路「蹲點撞車」　下半身移到車底浪漫緊盯

快訊／美參議員史考特今抵台訪問3天　將拜會蔡英文、蘇貞昌

機車族「交通解嚴大遊行」9日登場　凱道等路段「4階段交管」

周玉蔻爆民進黨徵召他參選新北市長　潘孟安摸摸胸口回應了

快訊／林智堅碩論爆抄襲被具名檢舉　中華大學：2個月完成調查

林智堅陷論文門蔡英文首發聲　寫下92字喊：辛苦了

快訊／謝龍介揭「黃偉哲貪污證據」　民進黨：舊案不實指控

徐永明臉書時隔707天再發文　「願風雨夜後仍見微光」

身陷論文抄襲風波！　桃園議會國民黨團：林智堅應退選

拋震撼彈！昨判刑7年8月　立委陳超明擬以無黨籍參選苗栗縣長

台股近期疲軟　行政院：國安基金密切注意股市變化

農產品遭陸禁「每次都要國人吞」！　陳吉仲：批評當成解決問題助力

中研院新院士19人名單曝光　5人因國籍待確認未公布

說好養狗狗！米克斯變成「鴨寶寶保母」幫顧小孩　累癱倒地超厭世

手機、電腦快更新！　Google發現第4個零日漏洞

BA.5傳播力增20%！羅一鈞曝「2關鍵」社區有防火牆：不擴大篩檢

8年前形影不離！康男曾虧南柱赫：紅了就斷聯絡　連婚禮都缺席

「用過飛機杯」丟洗衣機！她見這幕崩潰　怒轟男友：要多噁心？

情色女王結婚2年爆床事不合！　「老公是誰都沒差」偶爾見一面

屏東縣+1224！BA.5入侵　縣府籲接機「減少同車人數」勿脫口罩

因小失大！內湖女里長「低租高報」　詐領18萬租金補助下場出爐

水蜜桃快蹦出！真理褲妹「邪惡視角」　縫卡住...網噴鼻血：姿勢100分

政治熱門新聞

快訊／謝龍介公布匯款單！踢爆黃偉哲派律師向靈骨業者索賄千萬

陳時中最快下週被徵召選北市　傳衛福部長是他接任

爸媽好消息！蘇貞昌宣布：8月起育兒津貼提高到每月5000元

遭謝龍介踢爆收賄1千萬　黃偉哲回應了

快訊／周玉蔻：民進黨雙北將推「陳時中+潘孟安」！

快訊／謝龍介明召開重大記者會　「手握黃偉哲貪污證據」

林智堅陷論文門　蔡英文首發聲：辛苦了

柯志恩酸高雄停電！黃捷揭台電數據打臉

LIVE／謝龍介重大公佈　握有黃偉哲貪污證據

昨天判刑7年8月　苗縣立委陳超明今拋震撼彈 擬參選縣長

為何跟蔡英文作對？林佳龍「勇敢做自己」回應了

入境總額2.5萬不夠用　行政院：已決定放寬、增加總額

沈富雄揭穿林智堅碩論門　「你敢選市長，我起雞皮疙瘩」

通膨率3.59%近14年來新高　蘇貞昌：政府補助大增加減少衝擊

更多熱門

相關新聞

謝龍介烏龍爆料　網：以為是長崎核爆

謝龍介烏龍爆料　網：以為是長崎核爆

台南市議員謝龍介大動作跑到台北爆料，指涉黃偉哲在靈骨塔案收錢不辦事，但記者會開到一半，便遭到網友開噴，原來號稱核彈級的爆料，內容是之前6月底烏龍爆料。有網友評論：「以為是長崎核爆 結果是長崎蛋糕」；也有網友把之前謝龍介的烏龍爆料，拿出來比對，「上次造謠200萬噸文旦丟水庫 還來啊」、「追蹤器呢？」、「 請google 謝龍介 韓國瑜 追蹤 親眼」。

陳時中傳下周獲徵召　羅秉成妙答：我沒講會不會異動

陳時中傳下周獲徵召　羅秉成妙答：我沒講會不會異動

民進黨團：陳時中時間一到就會去適當位置

民進黨團：陳時中時間一到就會去適當位置

她曝：林智堅碩論民調來自綠營御用公司

她曝：林智堅碩論民調來自綠營御用公司

批謝龍介「搞文旦之亂」　黃偉哲要告誹謗

批謝龍介「搞文旦之亂」　黃偉哲要告誹謗

關鍵字：

民進黨黃偉哲謝龍介

讀者迴響

熱門新聞

桃園11歲童積欠國道通行費　執行署傻眼了

快訊／新竹男攜彈衝派出所求助！現場引爆手掌沒了

買地蓋停車場！老住戶怒「以後停哪」喊告

快訊／謝龍介公布匯款單！踢爆黃偉哲派律師向靈骨業者索賄千萬

40歲百億社長猝逝！打高爾夫暈倒再也沒醒來

竇智孔「8年前合照夏克立」被翻出

工人偷襲女友妹　掰睡中間搞錯人

婆婆靠「出租老公」養家　公公晚年悽慘下場曝

即／女老師遭員當街遭大外割逆轉　員警遭起訴

比特被煙火嚇壞　冰箱炸裂全是血

男租客突失聯！房東上門一看房子被賣了

夏克立「離家出走1個月」黃嘉千跪地痛哭

黃嘉千哭認「用謊言經營婚姻」

獨／夏克立求售南港92坪愛宅是工業宅　入手5年認賠出場

快訊／李沛旭曬「對戒牽手照」！　宣佈喜訊：李先生&李太太

更多

最夯影音

更多
外送員「夾腳拖2度被沖走」　暴雨送餐！客戶不喝了拒收

外送員「夾腳拖2度被沖走」　暴雨送餐！客戶不喝了拒收
《交換情侶》女友拒絕溝通正牌男友　首次約會新對象「爆乳進游泳池」

《交換情侶》女友拒絕溝通正牌男友　首次約會新對象「爆乳進游泳池」

黃嘉千爆16年婚變「打離婚官司」！　1句話露餡認與夏克立爭吵

黃嘉千爆16年婚變「打離婚官司」！　1句話露餡認與夏克立爭吵

少時15週年重聚！退團哏也能接　秀英不知道「4K直拍」被嗆慘XD

少時15週年重聚！退團哏也能接　秀英不知道「4K直拍」被嗆慘XD

黃嘉千首發聲明認了離婚！ 「這個決定很艱難、不得已」

黃嘉千首發聲明認了離婚！ 「這個決定很艱難、不得已」

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面