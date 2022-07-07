謝龍介烏龍爆料　網：以為是長崎核爆 結果是長崎蛋糕

▲國民黨台南市長參選人謝龍介重大公佈記者會 。（圖／記者李毓康攝）

地方中心／台南報導

台南市議員謝龍介大動作跑到台北爆料，指涉黃偉哲在靈骨塔案收錢不辦事，但記者會開到一半，便遭到網友開噴，原來號稱核彈級的爆料，內容是之前6月底烏龍爆料。有網友評論：「以為是長崎核爆 結果是長崎蛋糕」；也有網友把之前謝龍介的烏龍爆料，拿出來比對，「上次造謠200萬噸文旦丟水庫 還來啊」、「追蹤器呢？」、「 請google 謝龍介 韓國瑜 追蹤 親眼」。

今天記者會雖然請出自稱是當事人的兩位民眾，但語焉不詳、說話含糊，也拿不出行賄市長的直接證據，讓許多網友相當失望，也有網友表示：「這有沒有先彩排過啊 有點尷尬」、「 這什麼….整個畫面看不懂」、「鼻屎般的證據，真有證據在補推」、「真的蠻好笑的 鄉土舞台劇嗎」、「底下記者都笑出來了XD」。

▲謝龍介大動作跑到台北爆料，引起網友熱議。（圖／翻攝自ptt）

謝龍介是目前國民黨徵召的台南市長候選人，這次上台北爆料，也被視為選戰已經開打。但這場記者會對於選戰是否有影響，網友普遍認為不大。有網友認為：「所以又是只有影射喔？」、「沒有直接證據！打不死人的。」、「我懷疑龍介會自爆」、「如果只是這樣那應該沒事惹」、「笑死惹 打這個有用嗎？」。