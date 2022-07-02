痛苦指數破7%！　國民黨批：急就章漲電價人民生活壓力雪上加霜

▲行政院長蘇貞昌30日出席「300億元中央擴大租金補貼專案計畫啟動儀式」。（圖／記者陳家祥攝）

記者崔至雲／台北報導

電價調整方案1日開始實施，國民黨今（2）日表示，蔡英文政府未做好相關配套措施，急就章調漲電價，導致人民生活壓力雪上加霜。蔡政府在錯誤的時機點做出錯誤的決策，更沒有完整的妥適配套方案，讓國人承受蔡政府失能的苦果，「錯誤的政策比貪汙更可怕」，蔡政府還要讓人民繼續過苦日子多久？

國民黨指出，根據統計，今年4月份國內痛苦指數已達到7%，包括消費者物價指數增率3.38%以及失業率3.62%的加總；到了今年5月份，消費者物價指數增率依然是高峰的3.39%，續創9年半新高，失業率則攀升為3.68%，創近7個月以來新高，總計5月份的國內痛苦指數飆升為7.7%，續創十年來新高。

「電價調漲勢必牽引物價上揚」，國民黨指出，這波調漲電價，經濟部估計CPI約只增加0.043個百分點，但已有學者預估恐會推升全年消費者物價指數0.4個百分點，有學者更直言，物價預期上漲的心理因素，沒有辦法掌握，物價方向上一定是上漲的，也可以研判說，CPI數值會比經濟部預估更高。

國民黨表示，經濟部過於保守地低估電價調漲對物價指數的衝擊，只是掩蓋實情、誤導國人，更是為了掩飾經濟部無力抑制物價上揚、更可能助長物價飆升的無能決策。

國民黨強調，當前我國大幅依靠天然氣發電，因此更容易受到國際燃料價格上漲而引發物價上揚，這是蔡政府的錯誤能源政策導致台灣的經濟體質自主性的弱化。這波電價的調漲，美其名是為了填補台電虧損，但台電的虧損主要原因就是蔡政府錯誤能源政策所導致，非核家園、再生能源等政策跳票，增加燃料成本，因此調漲電價實際上是為蔡政府錯誤能源政策補破洞。

國民黨強調，電價7月1日起調漲，受影響的製造業、傳統產業以及觀光飯店、醫療業等叫苦連天，此外，受疫情衝擊弱勢的長照機構等也面臨電價調漲的壓力，民進黨政府完全沒有做好相關配套措施，即倉促調漲電價；一旦民生物價飆漲，蔡政府該如何應對？

國民黨再說，產業成本增加，無力經營、退出台灣市場，蔡政府該如何因應？即便漲了電價，電力供應依然不穩定，各地小規模停電情況不斷發生，蔡政府該如何處理？國民黨說，蔡政府調漲電價，事前未做適當配套措施的規劃，事後面對各項問題陸續產生，應該儘快提出應對方案，勿讓人民的苦日子找不到停止的終點。

