嗆300億租金補貼「脫離現實」　國民黨：民進黨對不起年輕人的納稅錢

▲行政院長蘇貞昌30日出席「300億元中央擴大租金補貼專案計畫啟動儀式」。（圖／記者陳家祥攝）

記者崔至雲／台北報導

行政院拍板「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」，國民黨批評是在大撒幣，行政院長蘇貞昌回擊，「過去國民黨執政照顧不當，現在不用酸葡萄」。對此，國民黨再嗆，蘇貞昌只會浪費納稅人的錢做表面政績，卻脫離現實太遠，從未真正解決年輕人在乎的租屋市場問題，辛苦上班繳稅的年輕族群看在眼裡，只會加深不滿與相對剝奪感。

文傳會副主委林家興表示，針對租屋問題，國民黨認為僅有補貼並非長久之計，應將租屋市場透明化，增加房屋和土地持有成本以及訂定完善的租屋安全規範才能真正落實居住正義，蘇貞昌與其逞口舌之能反酸為民把關的在野黨，不如好好面對租屋市場的真實問題，對症下藥解決問題，才是真正幫助青年租屋族解決生活困境。

林家興指出，近年來台灣的房價問題層出不窮，根據內政部數據，台北市房價所得比為16.29倍，創下2014年來新高，想在台北置產至少要16年不吃不喝，民眾無所適從，再加上租屋問題一籮筐，民進當今推動租金補貼看似能夠讓民眾安心，實際上卻無法有效擴散至目標族群，蘇貞昌誇海口、說大話，卻無能真正解決問題，只會在選前亂花納稅人的錢，民眾特別是年輕族群看得很清楚。

林家興強調，租屋黑市長期以來都是台灣普遍的情況，即使政府提供了房東每月1.5萬元「免稅額」，該政策上路後，至今申請戶數只有5.5萬戶，而住宅基金每年有24至29億的赤字（還未含旅館轉型社宅)， 請問現在變成300億，資金缺口要從哪裡來？顯見這不過是「選前政策買票」，對於解決租屋問題的效率令人堪憂，甚至可能延長租屋市場問題現況。當蔡政府連基本的市場資訊，如：租金價格、基本數量等都無法掌握，放任房東「逃漏稅」，租屋族權利遭到漠視，補貼政策也無法及時到位，與其花時間「大撒幣」，不如實在地將政策配套措施完善，逐步解決問題。

對此，國民黨提出四點政策要求請蔡政府改進：

1. 改善租屋市場，落實資訊公開透明：進行例行性調查租屋市場以及租賃契約強制申報登錄。

2. 增加房屋、土地持有成本：增加囤房稅，持有4戶以上房屋者，稅率不得低於5％，促進閒置空屋利用與活化稅收。

3. 完善租安全規範：明確訂定租屋的「基本居住水準」、「消防安全」之建築標準比照住宅法辦理，針對物件進行不定期稽查。

4.為達成「租屋市場透明化」目標，內政部應公開承諾這次的三百億租屋補貼資訊全部公開透明，比照實價登錄，登載在現有的租屋系統中。

林家興批評，蘇貞昌的政策除了撒錢之外，似乎沒有能力真正解決人民生活痛苦的問題，只能藉由對官員的震怒來彰顯自己的官威，一個月內接連震怒三次，卻都無關民生福祉，從基隆國際海洋科技博物館「潮境方舟一號」啟航儀式，當場開訓別亂取名為「方舟」；到埔鹽漁港老舊漁船長出樹，氣得當場變臉讓官員隔天砍樹；再到對「高雄機廠」名稱不接地氣的震怒。「蘇院長一怒震百官，人民更怒無能院長！」請蘇貞昌收起官僚心態，運用職權確實解決人民生活壓力的問題，才對得起台灣民眾特別是年輕人的納稅錢。