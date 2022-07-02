「立委以外職務無力做任何想像」　楊曜：焦慮、失眠已成日常

▲民進黨立委楊曜。（圖／ETtoday資料照）

記者蔡佩珈／台北報導

澎湖縣長選舉剩不到半年，民進黨立委楊曜、前澎湖縣長陳光復、澎湖縣議員陳慧玲都被點名參戰，近日盛傳楊曜將代表出戰澎湖縣長。不過，楊曜2日透過臉書發文表示，他5年來飽受焦慮與失眠之苦，如今在工作與生活中找到平衡點，自己將持續擔任立委為澎湖鄉親服務，「至於立委以外的職務，我是無心也無力去做任何想像了」。

楊曜透露，他從小一沾上枕頭就會睡著，但經歷第1次失眠後，從此飽受焦慮、失眠伴與疲憊之苦長達5年。他說，即使出現焦慮、失眠症狀，白天疲累不堪，依舊天天搭著早班飛機到立法院開會，晚上照常出席在地活動，並且在活動結束後回老家陪母親，表面一切如常，但病狀出現，對於生活是一埸惡夢。

楊曜表示，他在混亂的選戰步調中，挺過了飽受年改衝擊的2020立委選舉。本屆任期，自己和助理團隊經過痛苦困難的磨合過程，改變團隊運作模式，進行細部分工、提高工作效率。儘管焦慮、失眠與疲憊依舊是日常，但與團隊創造出比之前更好的問政成績，回饋選民支持。

楊曜說，這種改變讓他打消宣布放棄連任、提前退休的想法。如今工作與生活找到平衡點，他將會在立委的職務上為澎湖發展與保障鄉親權益持續努力，「至於立委以外的職務，我是無心也無力去做任何想像了」。