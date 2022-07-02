郭正亮預測台南市長選情　「謝龍介得票率上看4成」

▲國民黨台南市長參選人謝龍介（資料照／記者林悅翻攝）

記者蔡佩珈／台北報導

九合一大選將在年底舉行投票，國民黨徵召台南市議員謝龍介參選台南市，挑戰尋求連任的台南市長黃偉哲。前立委郭正亮日前在節目《綠也掀桌》中指出，若台南市長選舉是1對1，憑謝龍介實力，得票率有機會衝到45%。

郭正亮表示，台南市長選戰如果是1對1，謝龍介實力足以拚到45%得票率，不過，得要看是否有其他候選人參選，若伍彩集團總裁林義豐與台南市牛埔里前里長陳永和投入選舉，恐怕會大亂。

郭正亮指出，到目前為止，第三勢力人選尚未明朗，台南市長選情預測，仍要看最後有哪些人登記參選。他強調，如果台南市長選舉是1對1，謝龍介爆發力強，得票率有機會衝到45%，這樣的得票率對藍營來說算是小輸。

郭正亮認為，國民黨應該將謝龍介拉到不分區立委，在地方當市議員實在太浪費，國民黨需要像謝龍介這些樣的人在立法院。

2018年台南市長選舉共6人參選，得票率分別為黃偉哲38.02%（36萬7518票）、前立委高思博32.37%（31萬2874票）、陳永和12.12%（11萬7179）、林義豐8.71%（8萬4153票）、成大教授許忠信4.67%（4萬5168票）、前台南縣長蘇煥智4.11%（3萬9778票）。