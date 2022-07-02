柯志恩遭綠營側翼猛打抹黑　國民黨怒批：不造謠就不會選舉？

▲國民黨主席朱立倫南下高雄出席「高雄市長提名介紹會」，向高雄鄉親推薦國民黨提名的高雄市長參選人柯志恩。（圖／國民黨高雄市黨部提供）

記者崔至雲／台北報導

國民黨徵召柯志恩參選高雄市長，不料，綠營側翼就利用政府公開資訊，刻意曲解、抹黑柯志恩及其家人；昨日又再度出動化名「翁達瑞」的匿名粉專，胡亂拼湊資訊，以「學術不倫」的低俗字眼抹黑攻擊柯志恩。國民黨文傳會副主委林家興痛批，綠營如此造謠抹黑，敗壞選風莫此為甚，更嚴重傷害台灣民主，難道不造謠、不丟泥巴，綠營就不會選舉了嗎？

林家興指出，化名「翁達瑞」的匿名粉專劣跡斑斑，早前自稱「旅美教授」多次發表「儻論」指點他人學術成就、宣稱要幫郭董「上法律課」，實際上卻屢屢運用抹黑造謠的不實手法攻擊各個在野黨的從政民代，甚至也被告上法院，並經各界認定是深綠側翼以及檢方認證的一位陳姓台籍教授。

林家興說，在「翁達瑞」到處質疑別人學術成就的同時，卻從來不曾說清楚自己的本名、在哪些學校任教，更不用提出自己的論文讓外界檢視，已被公認是綠營的網路學術打手，毫無公信力可言。

林家興表示，相較於柯志恩能夠立刻發出7點聲明完整交代自己的學術歷程與成就，包括歷年研究獲得國科會13次的研究獎勵，以及校內無數次的肯定，學術專業不容質疑，反觀翁達瑞等綠營側翼只敢在網路上匿名胡亂拼湊不實資訊攻擊，這種用匿名粉專爆料的抹黑風氣，傷害公共討論的氛圍、敗壞選風，更嚴重打擊台灣民主深化，非常不可取，難道這就是綠營的選戰風格？不丟泥巴就不會選舉了嗎？

林家興強調，綠營在柯志恩參選隔天就開始用各方側翼猛烈攻擊，顯見柯志恩的正面形象、專業歷練與能耐都確實對陳其邁造成很大威脅。儘管柯志恩已表明不喜興訟、不願意增加司法機關負擔，但若綠營相關側翼持續無端攻擊抹黑，為了捍衛個人名譽以及民眾權益，絕對會依照選罷法及相關法律逕行提告，遏制如此敗壞公共討論的選戰歪風，更要讓這些破壞台灣民主的蠹蟲無所遁形。