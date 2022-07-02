兄妹亂倫產子！男嬰「全身長滿鱗片」　出生2小時慘死保溫箱內

▲烏茲別克一對兄妹亂倫產子，男嬰出現嚴重先天缺陷，不幸夭折。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者吳美依／綜合報導

烏茲別克一對兄妹亂倫產子，男嬰出現多項威脅生命的身體缺陷，且罹患「嚴重的先天性魚鱗癬症（ichthyosis）」，全身皮膚乾燥且狀似鱗片。儘管醫師盡全力搶救，孩子仍在出生2小時10分鐘後，於保溫箱內不幸死亡。

綜合外媒報導，本事件發生於6月4日凌晨，但直至烏茲別克衛生部6月28日公開聲明，才躍上新聞版面。一名28歲孕婦懷胎35周又4天時到醫院生產，男嬰身長47公分，體重僅2800公克。

'Genetically compromised' incest baby dies hours after birth by sibling parentshttps://t.co/P4626IcNwd pic.twitter.com/g5UgiJwKKH — Daily Star (@dailystar) July 1, 2022

先天性魚鱗癬症是一種遺傳性皮膚疾病，患者皮膚會出現全身性的紅腫、乾燥，甚至呈現粗糙泛白鱗片狀。產婦的第一個孩子與前夫所生，懷孕狀況正常，寶寶也很健康，但第二個孩子卻因嚴重基因缺陷而夭折。

烏茲別克衛生部表示，「眾所皆知，醫學界已經證實，在大多數案例中，因為近親結婚誕生的孩子，出生就有多種基因缺陷」，包括唐氏症、智力缺陷、發育遲緩及各種危險疾病。該機構呼籲，準備結婚的民眾，最好先去進行身體健康檢查。