台北鬼父用陀螺發條淫虐幼子　兒上課大喊：爸爸會摸我屁股

▲男童遭親生父性侵3年陷夢魘。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃哲民／台北報導

台北一名狼父將自己2名幼子當成性玩物，在家沒事就脫兒子褲子摸臀或以手指性侵，甚至以玩具「戰鬥陀螺」的發條侵犯兒子肛門當體罰，讀國小的長子不堪遭父親蹂躪2年多，在課堂大喊「我爸爸會摸我屁股」揭發父親惡行，並幻想自己「變成超級賽亞人把他打飛」，但他不想告爸爸。台北地院認定狼父造成2子無法抹滅的身心創傷，依加重強制性交等217罪，合併判狼父9年徒刑，可上訴。

本案起因於2019年11月13日上午，當時7歲、讀國小二年級的受害長子在健康教育課的課堂上，聽到黃姓女導師解說身上隱私部位「就算再親近的家人，也不可以隨意碰觸」時，當場舉手大聲表示：「老師，可是我爸爸會摸我屁股！」

導師大驚，下課後一對一密談，男童一股腦說出自己的遭遇，從就讀幼稚園中班時，大約是在2016年底，在家裡客廳第一次被父親抓住腳踝拖近身邊，強脫褲子摸他屁股與下體，後來就常被父親「這樣用我」，像「擦桌子」那樣摸他屁股與「小雞雞」，父親還用手指「插進去我大便的地方」。

▲台北地方法院外觀。（圖／資料照）

男童起初帶著笑容述說，導師聽了有些恍惚，試探男童「是不是在跟爸爸玩」，男童說自己也分不清楚，但他接著說會覺得痛，跟父親說「不要用我」，也會掙扎並咬父親，但父親大概隔一天就會「用我一次」，他清楚記得小一時有次惹父親生氣，被父親拿「戰鬥陀螺」長長的發條「戳進去我大便出來的洞洞裡」體罰。

男童當時表示，最近一次遭父親性侵是在前天（指2019年11月11日）晚間，父親用2隻手指插進他的肛門，他感覺到父親手指在裡面動，不會痛，但很不舒服，他大哭大叫，最後是弟弟來救他，他心裡「感覺很痛苦、很傷心，很怕爸爸，這樣弄我我很不喜歡」。

導師這時被男童露出的痛苦、害怕神情震驚到，連忙找學校輔導老師討論並回報校方，隔天請男童母親到校會談後，校方當機立斷通知社工安置男童和弟弟避免再受害，並報請檢警偵辦。

狼父到案輕描淡寫宣稱父子玩鬧，「是他們學《海賊王》卡通那樣來脫我的褲子」，他才撫摸、拍打2個兒子屁股，但沒以手指或物品去侵犯兒子肛門，反而是兒子正值對生殖器官與屁股好奇年紀，在學校會跟同性同學有類似舉動，他認為2子在社工介入後，可能出現錯覺或虛構，否則家裡還有其他家人，兒子怎沒求救。

其他同住家人中，僅男童母親說看過丈夫脫掉兒子褲子摸屁股，還會用手指彈弄兒子下體，男童的姊姊說以為2個弟弟只是跟爸爸一起玩打架遊戲，男童祖父說沒看過孫子遭狼父用戰鬥陀螺發條戳肛門。

不過男童學校輔導老師證稱，男童用雙手握拳模擬臀部外型的方式，清楚指出父親怎樣摸他，還用手指反覆劃圈示意。處理警員證稱，當時問男童「要不要對父親提告」，男童說不想告爸爸，「因為爸爸對我很好，會帶我們出去玩，可是我覺得爸爸用我屁屁不經我同意，是不好的」。

法官審理認為，男童反應顯然沒誣陷父親的意圖，但接受心理評估時不斷嘆氣，更對父親的舉動展現強烈憤怒與厭惡，會幻想自己「我已經發瘋了，很想變成超極（級）賽亞人（卡通《七龍珠》的戰鬥民族角色）把他打飛」，男童還會搥打娃娃宣洩情緒，甚至跟同儕玩耍時，會突然停下來僵住、感覺麻木。

法官指男童不但出現創傷反應、負向的自我概念，還自責不能保護弟弟、認為自己不是好哥哥，這一切顯然都是狼父持續近3年的性侵惡行所造成，依男童歷次描述，認定狼父期間平均每周性侵2次，男童受害216次，男童弟弟受害事證較不明確，僅認定構成一次猥褻。

法官指從事保全工作的狼父雖無前科，本案也通過測謊，但2名幼子指述較可信，法官並批狼父把親生兒子當成性玩物，造成2子身心無法抹滅的創傷，將他所犯41個加重強制猥褻罪各判刑3年4月、176個加重強制性交罪各判刑7年6月，合併應執行9年徒刑，可上訴。