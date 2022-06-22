少女淪堂哥性奴3年「家裡沒人就硬上」　嬸嬸剛求饒狼兄弟又性侵

▲女子慘遭2名堂哥輪流性侵，揭發後卻被反誣愛說謊。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者黃哲民／台北報導

台北一位女子於14歲到16歲之間，接連遭同住的2名堂哥性侵得逞，她向叔叔告狀反被打一耳光，她求助父親與姑姑，卻被告誡「說謊作偽證，被抓去關就是活該」，只有親哥哥相信她，當面制止堂哥再染指她更助她揭發提告。雖然大人們疑為顧全親情而企圖淡化處理，2名堂哥還狡辯被害人愛說謊，台北地院仍採信女方指控，依強制性交等罪判2名堂哥各5年10月與4年7月徒刑，可上訴。

本案被害女子已滿20歲成年，她讀小學時，和哥哥隨父親投靠叔叔一家4口，父親的單身姊姊也來同住，由於大人們工作早出晚歸，女方的親哥哥讀夜校也常需打工，女方落單在家，竟被叔叔的2個兒子當成俎上肉，2015年3月到6月某1天，當時年僅14歲的被害人，在家慘遭18歲大堂哥硬逼口交得逞。

▲女子在家洗澡，遭同住堂哥推門闖入性侵得逞。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

被害人那時讀國中二年級，遭大堂哥侵犯時企圖抗拒，可是堂哥還是把他的命根子「繼續放進我嘴裡」，隔年（2016年）9月她升高一後，有1晚已經就寢，大堂哥竟趁大人都不在家，爬上她的床對她強制性交，她奮力推拒、踹踢，一再叫喊「我要睡覺，不要碰我」，大堂哥仍不罷休，告訴她「很快就好」。

被害人事後告訴父親不被採信，只好把委屈往肚裡吞。不料2017年11、12月間，她在家洗澡，20歲的二堂哥突然推開無法上鎖的浴室門，把她壓在地上性侵得逞，她叫喊掙扎，把自己撞得滿身紅腫，哥哥在隔壁房間睡死根本叫不醒，結果二堂哥完事穿好內褲要離開，她哥哥睡眼惺忪來上廁所擦身而過，渾然不知發生什麼事。

被害人再度向父親訴苦，這次父親硬起來把二堂哥叫來對質，二堂哥當著姑姑與被害人哥哥面前向被害人道歉，並在被害人父親堅持下搬走，但二堂哥犯的錯就不了了之，大人們也依舊不相信她遭大堂哥非禮，只有親哥哥始終支持她，她聽哥哥的鼓勵，提出證據向叔叔告狀，結果被打一耳光。

▲女子向父親與姑姑訴苦遭堂哥性侵，起初沒人相信。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

被害人靠著寫日記抒發憤世嫉俗的鬱悶心情，沒想到2018年5月間，大堂哥在家竟又企圖侵犯她，這次被哥哥撞個正著、當場阻止，哥哥並向父親攤牌，終於讓父親同意已17歲的被害人搬出去，被害人向師長請假時，因為心情如釋重負，首度鬆口說出長期遭堂哥性侵的遭遇。

師長大吃一驚，趕緊通報社工與警方處理，2名分別擔任貨車與拖吊車司機的堂哥，到案一概否認指控，還同意測謊證明清白，不料被測出說謊反應破功，2人連忙改稱測謊結果是違法證據，更狡辯被害人從小到大說謊成習，若真被他們性侵，堂妹怎可能還跟他們一起回鄉下老家去。

被害人父親起初承認女兒跟他說過2個姪子做的壞事，他要弟弟給他一個交代，弟媳也曾下跪求他和女兒原諒，大姪子後來承認喝酒「碰了妹妹」，他告訴大姪子「男女的事情不是那麼簡單」，既然事發了，「就法律解決」。但後來疑因顧全親情，被害人父親與姑姑及叔叔、嬸嬸，口徑一致宣稱小孩子只是吵架發生不愉快，並無性侵醜聞。

被害人淡然表示，本來已經覺得麻木、無奈，被性侵就趕快結束就好，不想再求助、不想再讓大人煩惱，18歲搬離家就算了，結果事發後，大人們2度找她「喬」這件事，父親還跟她說「如果說謊作偽證，被抓去關就是活該」等語，她氣憤回嗆「你們一直不相信，如果今天我不是那麼樂觀，而是去自殺，怎麼辦？」

法官審理認定被害人父親等大人翻供內容不可信，且被害人不僅供述前後一致，還有哥哥證稱妹妹確實說過遭大堂哥強逼口交、被射在嘴裡吐掉，妹妹也說過遭2個堂哥「性侵」，也就是「性器官插入」，哥哥並說妹妹每次講每次哭，足以認定被害人所說的遭遇確有其事。

法官並指醫院鑑定結果顯示，被害人因受性侵事件影響，容易焦慮、煩躁或不自覺拔頭髮，會以淡化、迴避方式減少痛苦感受，過年不得不回家團聚，也會盡力遠離2名堂哥一家人，每次開庭前就失眠、情緒低落，可見的確因受2名堂哥性侵，造成心理層面的傷害。

法官據此認定2名堂哥罔顧人倫分際，性侵堂妹又不認罪也沒和解，態度不佳，依強制性交等罪判大堂哥5年10月徒刑、二堂哥4年7月徒刑，可上訴。