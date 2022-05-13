和失散女兒見面譜出亂倫情　男「8年生下2孩」大讚：性愛太美好

▲父女一同接受媒體採訪，暢談戀情。（圖／翻攝自YouTube）

記者李振慧／綜合報導

澳洲男子迪夫斯(John Earnest Deaves)原本只和女兒珍妮佛(Jennifer Anne Deaves)見過3次面，在第二任妻子多羅西(Dorothy)鼓勵下，2人2000年見面後竟然陷入熱戀，亂倫生下2名孩子，他接受採訪時還誇讚，和女兒的性生活非常美妙。

當時31歲的珍妮佛已婚並成為人母，然而她2000年去南澳皮里港(Port Pirie)探望久未碰面的53歲生父迪夫斯與繼母多羅西時，竟然和父親發展出亂倫戀情，後來2人都為此離婚，分別於2001年、2007年亂倫生下2名孩子，不過第一名孩子出生不久就夭折。

這段驚駭世人的戀情，於2008年被當局依亂倫罪強制分開，不過2人直到2009年才分手。迪夫斯還高調接受電視節目60 Minutes採訪，大聊和女兒的性生活，「我知道這是非法的，我當然知道，但那又怎麼樣」。珍妮佛也在媒體前表示，和父親發生性關係，感覺和其他男人發生性關係沒有任何不同。

與迪夫斯結婚12年的多羅西表示，當初她和珍妮佛的媽媽曾試圖阻止這對亂倫父女的戀情，可是最後失敗，雖然她很欣慰這段關係終於結束，然而小女兒是看電視才知道爸爸和同父異母的姊姊亂倫，對女兒造成了嚴重打擊，讓她十分後悔當初建議迪夫斯和珍妮佛見面。