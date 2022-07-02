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屏鵝公路種樹百里2.0　施工半年東港警規畫替代道路

▲東港警分局轄內替代路線 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲東港警分局轄內替代路線 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

行政院長蘇貞昌為了將高屏大橋至鵝鑾鼻112公里省道打造成綠色觀光廊道，啟動「屏鵝公路種樹百里2.0提升計畫」，全線電桿線地下化並補植喬、灌木，成為全台景觀省道示範路段，使全臺遊客能欣賞沿途風光，將對臺1線、臺26線沿線進行施工。

這次計畫施工期程預計自今年7月至明年1月，施工期間將對臺1線、臺26線交通路況造成影響，東港警分局為維護遊客及返鄉民眾的用路體驗及安全，規劃替代道路如下：

1、行經南州鄉臺1線者，建議改走屏189線，往北可至潮州，往南可達枋寮新埤。

2、行經國道3號南下者，建議改走林邊交流道下匝道，左轉臺17線南下可達枋寮，避免下南州交流道後受施工影響被困在車陣中。

3、自枋寮北上者，可通過臺17線至林邊交流道北上國道3號高速公路，抑或是走屏189線前往潮州。

東港警分局長張世儒表示，由於施工期預計半年，為避免用路人遭遇塞車，建議外出前可利用「屏東好交通APP」查詢道路交通狀況，行車時收聽警察廣播電臺掌握最新資訊，並請駕駛多利用上述替代道路，遵守交通號誌及現場員警之指揮引導，以維護用路人權益及安全，最後呼籲行經路口慢、看、停，行人停、看、聽；開車不喝酒、酒後不開車，疫情期間勤洗手、戴口罩，保護自己與家人的健康。

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