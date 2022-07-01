掃地機器人離家出走「做公益」　巷弄直直撞...認真身影笑翻網友

記者陳崑福、蔡怡萍／屏東報導

「掃地機器人」在現代堪稱懶人福音，可以自動把地板打掃得一乾二淨，成為許多人家中必備的清潔神器，但這麼先進便利的科技有時候卻好像不那麼聰明，屏東就有一位民眾拍下「離家出走」的掃地機器人，在巷弄中緩慢散步的畫面，只見它直直行走在柏油路上，身旁還有機車呼嘯而過，「孤單卻堅定」的身影讓人看了傻眼又好笑。

▲屏東馬路上出現離家出走的掃地機器人，讓民眾傻眼又好笑。（圖／民眾提供，下同）



「掃地機器人」在現代堪稱懶人福音，可以自動把地板打掃得一乾二淨，成為許多人家中必備的清潔神器，但這麼先進便利的科技有時候卻好像不那麼聰明，屏東就有一位民眾拍下「離家出走」的掃地機器人，在巷弄中緩慢散步的畫面，只見它直直行走在柏油路上，身旁還有機車呼嘯而過，「孤單卻堅定」的掃街身影，讓人看了傻眼又好笑。

另一段民眾提供的影像甚至可見這部掃地機器人「霸氣」地走在路中間，還有好幾台機車從旁貼身經過，令人不禁替它捏一把冷汗，它輾過水溝蓋後輕微晃動、仍屹立不搖繼續往前邁進，趣味的詭異畫面讓人印象深刻。

原來是屏東縣恆春鎮，日前某天一早8點多，竟出現掃地機器人在巷子裡認真打掃，還傳出轟隆隆的聲響，街坊鄰居上前查看，才發現竟然是鄰居的掃地機器人在柏油路上「做公益」，才緊怎把機器人送回家。根據主人描述，應該是友人來訪離開後，沒有把門關好，導致掃地機器人自動掃地時間一到，竟然掃地掃到馬路上去了。