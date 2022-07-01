　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

掃地機器人離家出走「做公益」　巷弄直直撞...認真身影笑翻網友

記者陳崑福、蔡怡萍／屏東報導

「掃地機器人」在現代堪稱懶人福音，可以自動把地板打掃得一乾二淨，成為許多人家中必備的清潔神器，但這麼先進便利的科技有時候卻好像不那麼聰明，屏東就有一位民眾拍下「離家出走」的掃地機器人，在巷弄中緩慢散步的畫面，只見它直直行走在柏油路上，身旁還有機車呼嘯而過，「孤單卻堅定」的身影讓人看了傻眼又好笑。

▲▼ 屏東馬路上出現離家出走的掃地機器人，讓民眾笑翻。（圖／民眾提供）

▲屏東馬路上出現離家出走的掃地機器人，讓民眾傻眼又好笑。（圖／民眾提供，下同）

「掃地機器人」在現代堪稱懶人福音，可以自動把地板打掃得一乾二淨，成為許多人家中必備的清潔神器，但這麼先進便利的科技有時候卻好像不那麼聰明，屏東就有一位民眾拍下「離家出走」的掃地機器人，在巷弄中緩慢散步的畫面，只見它直直行走在柏油路上，身旁還有機車呼嘯而過，「孤單卻堅定」的掃街身影，讓人看了傻眼又好笑。

另一段民眾提供的影像甚至可見這部掃地機器人「霸氣」地走在路中間，還有好幾台機車從旁貼身經過，令人不禁替它捏一把冷汗，它輾過水溝蓋後輕微晃動、仍屹立不搖繼續往前邁進，趣味的詭異畫面讓人印象深刻。

原來是屏東縣恆春鎮，日前某天一早8點多，竟出現掃地機器人在巷子裡認真打掃，還傳出轟隆隆的聲響，街坊鄰居上前查看，才發現竟然是鄰居的掃地機器人在柏油路上「做公益」，才緊怎把機器人送回家。根據主人描述，應該是友人來訪離開後，沒有把門關好，導致掃地機器人自動掃地時間一到，竟然掃地掃到馬路上去了。

▲▼ 屏東馬路上出現離家出走的掃地機器人，讓民眾笑翻。（圖／民眾提供）

►沒看錯，品木宣言「靈芝水」200ml才499元！

ET快訊
獨／台北車站地磚大範圍爆裂！畫面曝　台鐵急搶修
「摩斯紅茶自己煮」超大鍋17元　3步驟曝光！飲料控：喝爆
央行14年來首調「存款準備率」　專家：真正房市大魔王
確診男狠捅雙和3護師　詭辯「看到鬼」被打臉重判12年6月
大阪環球影城出人命！28歲男遭「2噸重木箱」壓死
快訊／高雄又停電！5718戶受影響　原因曝光
快訊／台積電殺紅眼！台股摔不夠　ADR盤前再跌逾4%
全聯收銀員辱女客是小偷！林敏雄被求償　法院判賠「驚人金額」
恐怖大山崩！瞬間吞150棟民宅　祕魯村民錄一半尖叫狂逃

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／國1南下315.5K連環車禍　4車撞成一團...1車側翻

餐廳遭狂刷負評！留言期間沒營業老闆傻眼　手賤夫妻檔下場曝

掃地機器人離家出走「做公益」　巷弄直直撞...認真身影笑翻網友

快訊／台南歸仁疑天雨發生車禍　小貨車駕駛人急送醫

確診男狠捅雙和3護師害手殘　詭辯「看到鬼」被打臉重判12年6月

被「叭」一聲理智線全斷！　打人砸車拔鑰匙...莾男觸4罪下場曝　　

全聯收銀員辱女客是小偷！林敏雄被求償　法院判賠「驚人金額」

葉克膜也救不回！花蓮新城副所長昏迷　家屬忍痛拔管

車子自己跑了！金門幽靈車開溜20m　跨對向龜速騎上人行道

退役憲兵酒後打110「去總統府幹掉總統」　清醒辯：恐慌症發作

Jessica搶人「2次搶輸王心凌」　狂拉攏吳謹言..慘遭拒絕QQ

持槍又衝撞2騎士、警車　保安警「警棍教訓刺青男」

《兩天一夜》新PD「丟包成員」　「車直接開走」..文世潤：你瘋了嗎！

熱血男穿恐龍裝搭火車！　女保全暖拖行李還邊偷笑

慘被友丟磚精準擊落！　空翻達人跳起後秒躺平

日29歲躺平哥僅剩300元 嘆：應徵3工作都沒勞保

女學生過馬路鬼遮眼亂衝　遊覽車3秒極限煞停閃過

KID合體坤達慶祝「世界喜歡日」　結尾藏洋蔥...網看哭：想念他！

員工上班偷扮恐龍玩空瑜　老闆抱他下來怒：沒揪！

4歲女兒奶音講超溜台語　「小大人」對話催老爸回家

快訊／國1南下315.5K連環車禍　4車撞成一團...1車側翻

餐廳遭狂刷負評！留言期間沒營業老闆傻眼　手賤夫妻檔下場曝

掃地機器人離家出走「做公益」　巷弄直直撞...認真身影笑翻網友

快訊／台南歸仁疑天雨發生車禍　小貨車駕駛人急送醫

確診男狠捅雙和3護師害手殘　詭辯「看到鬼」被打臉重判12年6月

被「叭」一聲理智線全斷！　打人砸車拔鑰匙...莾男觸4罪下場曝　　

全聯收銀員辱女客是小偷！林敏雄被求償　法院判賠「驚人金額」

葉克膜也救不回！花蓮新城副所長昏迷　家屬忍痛拔管

車子自己跑了！金門幽靈車開溜20m　跨對向龜速騎上人行道

退役憲兵酒後打110「去總統府幹掉總統」　清醒辯：恐慌症發作

交往2年分手！她竟遭「前男友媽高調討債」：不結婚就還錢

悠遊國旅補助細節曝！住宿最高折1300元　7／4起可查優惠旅宿名單

2022年必看動漫推薦！18部好看日本動漫推薦　Disney+滿足動漫魂

結合「亞洲的地域與幽魂」各大展覽！2022南美館藝術開門起跑

廖健富好久不見變瘦了　二軍好好感受沒做過的事

快訊／鳳頭蒼鷹「黃恩萼」車禍死亡！團隊忍痛收播：盼您天上自由

快訊／國1南下315.5K連環車禍　4車撞成一團...1車側翻

穿2萬元名牌拖「雙腿染黑」刷不掉！　女星出門「像沒洗腳」糗哭

「寶寶囟門」摸了傷腦？醫破迷思　解密4大意義：太扁＝脫水

租屋時還會分攤！買房後「變免錢」男友傻了　網挺白住妹1點

強壓23歲孕婦進草叢性侵！　色狼遭正義哥毆打「變豬頭」

社會熱門新聞

4屁孩遭保大警痛毆　最新下場讓人傻眼

名醫外遇爺孫戀　妻求償二審判賠150萬

北部最大騙愛集團慘了　滿萬贈大咪咪抱枕　

139縣道死亡車禍！　重機卡電桿陽光騎士身亡

快訊／西濱重大車禍！砂石車撞工程車2命危

即／三重惡火27歲媽媽不治　1家4剩嬤獨活

桃園砂石車直接輾過女騎士　害她爆頭慘死

快訊／台鐵區間車碰撞騎士！新竹男噴飛「躺軌道邊」慘死

酒後搭電梯門被夾頸　壯男痛毆老翁反被打趴在地

全聯收銀員辱女客是小偷　法院判賠「驚人金額」

不爽被分手　男大生性侵小女友遭判刑

花花15歲被賣進娼寮　一做就是30年

辣網紅兔美染毒！警衣櫃驚見古柯鹼　她下場超慘

外送員摔車　消防員救援驚：是我們的餐

更多熱門

相關新聞

女騎士上班遇炎熱天氣暈眩路倒　屏東警及時協助送醫

女騎士上班遇炎熱天氣暈眩路倒　屏東警及時協助送醫

屏東市陳姓女子騎機車到萬丹上班途中，因天氣炎熱及感冒，頭暈嘔吐臥倒路旁，屏東警分局員警獲報前往救援，向路旁住家借來椅子讓她休息，隨即聯絡救護車送她就醫，她對警方及時協助，相當感謝。

機器人包裹人體皮膚組織　受傷自行癒合

機器人包裹人體皮膚組織　受傷自行癒合

屏東+1770　暑假出遊仍需防疫

屏東+1770　暑假出遊仍需防疫

花蓮男騎機車外出買菜　3天後出現在屏東市

花蓮男騎機車外出買菜　3天後出現在屏東市

騎士自摔膀胱破裂　消防員堅持送醫救回一命

騎士自摔膀胱破裂　消防員堅持送醫救回一命

關鍵字：

掃地機器人離家出走打掃柏油路屏東

讀者迴響

熱門新聞

走錯洞房！新娘闖伴郎房激戰一夜

23歲女網紅身中30多刀亡　前男友被捕

爆乳鋼琴女神YouTuber抱胸破尺度

5年賺千萬！他想買車「才知存款剩20多萬」綠炸

月經來「6種水果可多吃」！醫激推：平復經痛

4屁孩遭保大警痛毆　最新下場讓人傻眼

快訊／台灣芒果「被驗出新冠陽性」！農委會回應了

野生「大咖明星夫妻」逛寧夏夜市

名醫外遇爺孫戀　妻求償二審判賠150萬

他刷存摺「驚見多出一大筆錢」捐款者是羅志祥

男友凍未條！妹子被「壓在鋼琴上壞壞」氣炸

八卦山殭屍奇談「一路往南跳」　高雄人曝在澄清湖遇過

雞排妹深夜海邊「裸色解放」　粉絲暴動放大看

北部最大騙愛集團慘了　滿萬贈大咪咪抱枕　

本土劇女星「當街下跪磕頭」求放過！

更多

最夯影音

更多
Jessica搶人「2次搶輸王心凌」　狂拉攏吳謹言..慘遭拒絕QQ

Jessica搶人「2次搶輸王心凌」　狂拉攏吳謹言..慘遭拒絕QQ
持槍又衝撞2騎士、警車　保安警「警棍教訓刺青男」

持槍又衝撞2騎士、警車　保安警「警棍教訓刺青男」

《兩天一夜》新PD「丟包成員」　「車直接開走」..文世潤：你瘋了嗎！

《兩天一夜》新PD「丟包成員」　「車直接開走」..文世潤：你瘋了嗎！

熱血男穿恐龍裝搭火車！　女保全暖拖行李還邊偷笑

熱血男穿恐龍裝搭火車！　女保全暖拖行李還邊偷笑

慘被友丟磚精準擊落！　空翻達人跳起後秒躺平

慘被友丟磚精準擊落！　空翻達人跳起後秒躺平

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面