300億租金補貼納入違建　租工業宅「一條件」恐申請不到

▲行政院推出300億租金補貼，預計有50萬戶可受惠，包括違建、頂樓加蓋等也納入。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院拍板「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」，將在7月1日正式上路，符合資格的申請者，最快在10月3日就可以領到補貼。其中，為進一步擴大照顧的範圍，此次也把住在違建、頂樓加蓋的租屋也納入；至於近來熱議的工業宅部分，營建署表示，則要回到稅捐的認定，若認定為自住用，就可以申請。

營建署說明，能不能申請補貼的房屋類型是依據稅捐單位的認定，若認定為自用住宅的話就是課徵房屋稅，也就可以申請租金補貼；但若稅捐的認定建物為工業用，屬商業行為，則是課徵營業稅，後續甚至還要補繳稅金

根據規定，房屋稅部分，自住用的稅率為1.2%，營業用則為3%；而地價稅部分，自用住宅用地稅率為0.2%，一般用地（含營業用）稅率則為1%。

營建署指出，房客確實查不到租屋屬於哪類的房屋，但由於租屋族申請租金補貼可自行申請，不需經過房東同意，若房東不願意告知或是不想問，提出申請的話就會去查，相關單位就會進行查核。

營建署說，若房客因申請租屋補貼而受到房東的刁難或因此導致無屋可住，房東與房客間的契約政府無法介入，但可以協助以其他平台如包租代管等進行媒合。