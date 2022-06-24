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「甜的五花肉」100人僅1人聽過　神廚：一吃驚為天人

▲▼ 。（圖／我的老公是大廚）

▲甜的五花肉上菜囉！（圖／我的老公是大廚）

網搜小組／劉維榛報導

100人只有1人聽過這道菜？美食Podcast節目《我的老公是大廚》要教學一道「甜的五花肉」，也是就是川菜點心，保師傅透露，16歲學做甜點就知道這道料理，當時他一度認為五花肉是甜的「很噁心」，沒想到一吃後，讓保師傅秒改口「驚為天人！」

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甜的五花肉「甜燒白」又稱夾沙肉，主持人王瑞瑤說，做法就像是八寶飯，要準備的食材包括：肥肉多的豬肉、豬油、蜂蜜、豆沙、桂花醬、金桔餅、酒釀與糯米。

整塊肉下水煮50分鐘（用意是煮熟定型）→撈起來，豬肉表面抹蜂蜜或醬色→高溫炸豬皮至澎起→接著熱水浸泡至發脹，再用冷水清洗油的髒污。

關鍵工法很重要，保師傅說，從瘦肉面開始切開，要使用蝴蝶刀（雙飛刀），就是一刀斷一刀不斷，厚度約0.6至0.7公分，寬度約8至9公分。

▲▼ 。（圖／我的老公是大廚）

▲▼ 。（圖／我的老公是大廚）

▲ 王瑞瑤直呼看起來不好吃，但保師傅強調「一吃驚為天人」。（圖／我的老公是大廚）

豬肉切好後，買現成豆沙夾在肉片中，將肉扣在碗中，除了灑糖上去，要再加入豬油、桂花醬、金桔餅（花果香可除膩），放入些許酒釀水跟酒釀。

另還有糯米肉餡的部分，保師傅表示，糯米跟水比例為「1：0.8」，蒸30至40分鐘，加糖、豬油、桂花、酒釀水一起攪拌，鋪在肉上面蒸3小時，最後蒸好的汁加蜂蜜，稍微再煮一下淋回去，外觀會很好看一些，就大功告成了。

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