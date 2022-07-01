八卦山殭屍奇談！恐怖回憶「一路往南跳」　高雄人曝在澄清湖遇過

▲八卦山大佛是彰化知名景點。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

八卦山位於彰化市東方，海拔97公尺，古有「定寨望洋」的美名，為「彰化八景」之首，但該處多年來靈異頻傳，過去甚至一度謠傳有殭屍出沒。不少當地人繪聲繪影地說「讀小學時每天都很關心殭屍的最新進度」、「那時傳的沸沸揚揚～八卦山有殭屍出沒。清水岩山腳路有人親身遇到」、「不願具名同學表示他爸說在澄清湖有看到」。

美食部落客肉圓與碗粿先前在粉專「爆肝護士的玩樂記事」心血來潮發文，指「在那個網路不通的年代，到底為何我和碗粿都知道殭屍要來台灣？還有殭屍從八卦山下來的消息…」，同時在文末讚嘆「若干年後，一比對不得佩服以前的情報系統。」

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話題引發討論，不少網友也被勾起童年回憶，紛紛留言「六年級生，恐怖的成長回憶＋1欸！我怎麼印象是出沒在高雄澄清湖嗎」、「那時傳的沸沸揚揚～八卦山有殭屍出沒。清水岩山腳路有人親身遇到」、「印象中好像是從大陸坐船要來台灣展覽之類的殭屍逃跑了，從中部海邊上岸，一路往南跳，晚上移動，白天躲墳場」。

不過，也有人透露「這幾年想到這都市傳說去估狗一下，結果是有在漁村走私的人，為了不讓人晚上接近漁村所放出來的謠言」；另外，肉圓也在留言串補充，「彰化粿媽解密：當時有人走私薑絲從高雄港進來，就這樣以訛傳訛變成殭屍。所以我在高雄聽到很正常，碗粿在彰化似乎也合理，但到了宜蘭花蓮都有，就厲害了！」

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