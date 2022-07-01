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高雄50年前「殭屍奇案」　當地耆老曝指甲狂長！請出媽祖夜巡解決

▲▼台南美術館2館《亞洲的地獄與幽魂》特展首日開展人潮爆棚。（圖／CTWANT提供）

▲台南美術館2館《亞洲的地獄與幽魂》特展首日開展人潮爆棚。（圖／CTWANT提供）

圖、 文／CTWANT

台灣數十年前曾掀起一股殭屍熱，當年各地都有人傳說看到殭屍出沒。據傳，高雄臨海地區的純樸村落「赤崁」，50多年前就發生過一起「蔭屍事件」。當地老人家回憶，當年自己還在讀初中一年級，就曾跑去看焚屍過程，親眼目睹下葬已久的屍體外觀、衣服皆完整無缺，指甲還繼續變長，十分詭異。

坊間傳言，當時赤崁有戶人家不太平靜，求神一問之下，得知家裡長輩的墳可能有問題，於是特別請人來處理。沒想到，挖墳到一半，一位比較有經驗的仵作一看墓碑，就猜測裡頭的屍體沒腐敗，變成了蔭屍。另一人不信邪繼續挖，後來果然發現棺木的狀況不對，當下立刻埋回去，但回家仍生了場大病。

從此以後，村裡開始傳出殭屍傳言，有人看到還不會爬的嬰兒，突然出現在墓碑前坐著；還有村民家裡養的雞、鴨、鵝等牲畜，開始莫名消失或被咬死；更恐怖的是，還有人繪聲繪影地說，曾看到那位變成蔭屍的死者走在回村裡的路上，搞得當地人心惶惶，但也沒人敢再碰蔭屍墳墓。

後來，赤崁媽祖剛好要夜間出巡，當地耆老商量後，決定請媽祖及神明解決蔭屍，擇日就地火化，吸引大批民眾到場觀看圍觀。根據當時在場的老伯描述，蔭屍棺木在家屬同意下焚燒處理，剛打開時，他親眼看到屍體的外觀、衣服皆完整無缺，指甲還長長的。

更可怕的是，家屬當時在腳底點火往上燒，怕屍體因燃燒突然「坐起來」，還拿竹子壓著屍體，把肚子壓出一堆水，讓他們嚇一大跳。事後，各種靈異傳聞逐漸平息，當年的墳地也早已改建成小公園，但這起蔭屍事件在當地仍相當有名。附近里長表示，偶爾城隍廟的城隍爺出巡時，經過還是會停下來。

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