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台東殭屍傳奇揭密！墳地挖開「屍體蒸發」　驚動戒嚴政府宵禁

▲▼台南美術館2館《亞洲的地獄與幽魂》特展首日開展人潮爆棚。（圖／CTWANT提供）

▲台南美術館2館《亞洲的地獄與幽魂》特展首日開展人潮爆棚。（圖／CTWANT提供）

圖、文／CTWANT

台南市立美術館的「亞洲的地獄與幽魂」特展爆紅，大批民眾爭相目睹殭屍風采，剛開展就湧現大批人潮，1天狂賣4000張門票，讓館方一度緊急宣布暫停售票。事實上，台灣在民國63年也曾發生一起殭屍奇案，當時鬧得沸沸揚揚，甚至驚動戒嚴時期的政府實施宵禁，最後還請出「驅魔大帝」鍾馗來捉鬼。

根據傳言，這起事件發生在台東縣大武鄉靠近大竹的某村落，一名村民某天經過墳墓區時，意外發現一名年輕人吊在墳墓上方一顆樹上，被樹枝繞頸而死。到了隔天，另名男子也死在附近，胸部及腹部被異物貫穿。不過，警方調查後，並未發現任何異狀，最後以自殺和意外死亡結案。

奇怪的是，村民後來發現後山的墳塚中，有幾個墳地被挖開，裡面的屍體竟然不翼而飛。當時警方為了安全起見，都呼籲村民們在夜晚盡量不要出外。沒想到，到了第三天晚上，全村的狗突然狂吹狗螺，接近村口外的狗甚至全被殺死；最讓人驚嚇的是，狗身上的傷口明顯是人的牙印，狗血也被吸光。

消息曝光後，警方出動大批人力配槍24小時巡邏，晚上實施宵禁不准任何人進出，年輕壯丁也出動防「殭屍」，但狗還是一隻隻離奇死去。經過1個月，村民認為這不是辦法，最後請出「鬼王鐘馗」解決殭屍。在等待鍾馗到達期間，一名婦女發現一些可疑腳印，腳印是雙腳併在一起，且間隔近2公尺左右。

鐘馗到達後，在村子角落一戶民宅停下腳步，說殭屍就在屋內，並稱「今日不趕快處理掉，以後還會繼續死人。」村民一聽，趕緊衝進屋內搜查，發現床底下藏著數個雞籠，幾個比較大膽的壯丁把雞籠清出來後，一起合力把裡面的東西拉出來，隨後竟赫見一具蔭屍，腳底還沾有濕的泥土，彷彿才剛起來走動過。

真相大白後，鐘馗馬上指示「燒掉！」眾人這才回過神來，趕緊將屍體搬出，然後在空地升火將其火化。據傳聞，在火化的過程中，也有人聽到殭屍在哀嚎的聲音，火化的時候，屍體的臭味直直撲鼻來，久久無法消去。

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