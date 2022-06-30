走錯洞房！新娘闖伴郎房「激戰一夜」　他綠光罩頂開告卻被打臉

▲一名新娘在洞房夜走錯房間。（示意圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

中國大陸廣西一名新娘在洞房夜「走錯房間」，還誤把客房中的伴郎當成老公大戰一夜，直到隔天早上才發現「代誌大條」，嚇得她驚聲尖叫，新郎也氣得對伴郎開「吉」，怎知法官們都判伴郎無罪，讓新郎傻眼。

綜合陸媒報導，這名新娘在與老公相戀多年後，終於在對方的廣西老家農村結婚，但由於男方的朋友眾多與為了節省開支，新郎家決定在自家舉辦婚宴，並替住處的10多個房間「全部換上一模一樣的大囍裝潢」，怎知這決定竟會釀成新娘上錯床的悲劇。

婚宴結束後，伴郎因替新郎擋了不少酒，不方便自行開車回去，於是和新郎商議後在對方家過夜，沒想到，半夜上完廁所的新娘竟搞錯房間，進房後還繼續再戰，卻沒發現對方不是老公，直到隔天早上起床才驚覺「搞錯人」，嚇得當場驚聲尖叫，而在房內遍尋不著老婆的新郎，這也才發現妻子在好友的房裡。

新郎對好友的「喝醉」、「以為是豔遇」說法完全不買帳，並接連提告強姦和民事求償，卻先後被不同法官打臉，法官認為案情不符強姦條件；以及無實際損失、缺乏主觀犯意與違法行為，均判伴郎無罪。讓新郎陷入與好友反目、得不到公道與和妻子有疙瘩的窘境。

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