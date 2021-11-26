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全國第1／健康城市暨高齡友善城市卓越獎　獎落台東

▲健康城市卓越獎饒慶鈴(右)親受獎。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲健康城市卓越獎饒慶鈴(右)親受獎。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

衛生福利部國民健康署26日公布110年台灣健康城市暨高齡友善城市評比獎項，台東縣政府以全面性政策規劃獲「健康城市暨高齡友善城市卓越獎」全國第1的最高榮譽，縣長饒慶鈴親自前往領獎，並分享推動「慢經濟」及營造高齡友善及健康城市的相關經驗。同時，縣府原民處以「『齡』近學習，『原』來都在」、衛生局「我了解你的明白-均衡飲食」、社會處「花甲大人轉志工」為主題，分別榮獲「高齡友善共老及創新獎」、環保局「卑南溪河川揚塵防治」獲AFHC創新發展獎等共5獎項，台東是全國得獎率最高的縣市。

饒慶鈴表示，台東相較於西部的不便與困境，例如財政自籌比例全國最低、高齡化人口達約18%、醫療資源短缺且集中市區，「健康不平等」是縣府團隊大力突破改善的重點，因此積極整合局處資源，從健康、社會、環境及經濟等多面向共同推動健康高齡友善。提升台東縣平均餘命，增強縣內醫療能量並補足急重症醫師人力，改善台東過去沒有的心臟外科、整形外科及眼科24小時緊急醫療；全縣16鄉鎮衛生所醫師已全面到位，並啟用大武緊急醫療照護中心，由高醫團隊提供專科門診，另強化消防救護配備，提升救護車為行動急診室，全年緊急救護逾1萬次為全國最高、OHCA康復出院率為非6都第1。這些努力已有初步成效，台東平均餘命近3年增幅1.01歲，增幅比例為全國第2。

衛生局指出，衛生福利部國民健康署與台灣健康城市聯盟，為協助各縣市政府推動健康城市暨高齡友善，設置「健康城市暨高齡友善城市獎項」，藉由選拔方式，宣導相關健康城市、高齡友善城市議題與成果，台東縣政府團隊繼2015年獲得「卓越獎-健康城市縣市組」後，今年再度申請「縣市」組的「卓越獎」評選，歷經第1階段書面審查、第2階段口頭報告及第3階段實地訪查等過程，成果及做法均獲得高度的肯定。

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