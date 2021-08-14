垃圾源頭減量獲成效！台東榮獲環保署卓越獎　回收率創新高

▲▼台東縣資源回收率創歷史新高，較前年多出4千多公噸，榮獲環保署卓越獎肯定。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

環保署公告去年度全國執行機關辦理資源回收業務考核結果，台東縣資源回收率達到56.72%，不僅高於環保署訂定53.5%目標資源回收率，榮獲評比第三組卓越獎肯定，資源回收量是該組中最高，不但創歷史新高，也較前年多出4千多公噸。



縣長饒慶鈴表示，資源回收工作方面加強推動資源回收及源頭減量，相關政策獲得良好的成效，這次獲得卓越獎，不僅是對台東推動資源回收工作的肯定，也是對於每一位積極資收民眾的鼓勵，今年除了保持在各鄉鎮設置村里資收站、協助輔導二手物交換站、推動資收關懷計畫，結合地方資源與資源回收業務，在關懷弱勢的同時，也推動地方的資源回收政策，透過紙餐具友善店家的推廣輔導，將從源頭再減少紙餐具的使用，這些具體的措施，深入一般民眾的生活，帶動民眾一同參與資源回收工作，共同實現縣府打造永續城市的目標，感謝民眾過去在政策上的配合與支持才能讓台東縣獲得殊榮。





環保局表示，台東縣在各項環境維護及資源回收改善工作上，結合地方與民眾同心協力積極宣導、推廣及配合環保署相關政策推動，感謝大家攜手合作，共同守護這片台灣最美的淨土。

環保局說明，近幾年台東資源回收率穩定提升，去年的56.72%不僅是歷史新高，也是評比第三組中最好的成績，獲得環保署卓越獎，都是有賴民眾及各地方鄉鎮公所、回收處理業者協同合作、積極持續推廣資源回收與垃圾減量的相關資訊，落實垃圾分類減量，未來將更強化落實環境保護及資源回收觀念，打造更美好的生活環境。

►腦公！你不可以賴帳喔

