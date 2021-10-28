外帶外送聲量成長率286%　開飯川食堂獲網路口碑卓越獎

▲吮指香辣蝦。（圖／饗賓餐旅提供）



記者楊淑媛／桃園報導

源自於桃園50年老字號福利川菜的開飯川食堂，有著福利川菜的良好基礎，創立饗賓餐旅經多年努力，旗下台灣第一品牌的川菜連鎖餐廳「開飯川食堂」，榮獲台灣第一個以「全網路數據」為依據進行評選，網路溫度計2021「第四屆網路口碑之星」中式連鎖餐廳「策略卓越獎」肯定！

▲泡椒爆雙鮮。（圖／饗賓餐旅提供）

饗賓餐旅擁有全台23家分店的開飯川食堂，在眾多中式連鎖餐廳中，以外帶外送聲量成長率286%，食材調理包聲量成長率100%，網路口碑聲量3293筆中，正面評分達97.54%，地點評論7651則裡正面評論達91.47%，榮獲「策略卓越獎」殊榮！

饗賓餐旅總經理陳毅航28日表示，第4屆網路溫度計《網路口碑之星》，是從2020年7月1日至2021年6月30日累積超過28億筆資料中，爬梳整理出的口碑評鑑，也是台灣第一個以「全網路數據」為依據進行評選頒獎的獎項。

陳毅航說，開飯川食堂之所以在眾多中式餐飲業者中脫穎而出，據網路溫度計分析，共得出二個原因，一、「結合專屬訂餐平台，提供多元組合選擇」，因應疫情下居家防疫的生活型態，結合饗賓集團專屬訂餐平台「饗帶走」提供外帶自取及外送服務，聲量成長 286% 。除了推出限時免運之外，還加碼推出滿額折扣，更特別量身打造單人獨享餐盒、多人分享組合套餐。

另外原因之二：「整合美食及生鮮電商，串連車隊外送一條龍」，饗賓持續強化自有電商平台「饗在家」，瞄準居家防疫的料理需求，祭出免運優惠。開飯川食堂的經典美味料理於「饗在家」電商平台上架冷凍即食調理包，讓居家辦公的家長及上班族輕鬆料理三餐。疫情期間，用一條龍式的服務方式照顧消費者的需求。