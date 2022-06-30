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吃輝瑞口服藥Paxlovid症狀復發　美防疫隊長佛奇「陰3天又轉陽」

▲▼佛奇。（圖／路透）

▲佛奇透露，自己染疫後服用輝瑞口服藥，卻在連續3天篩出陰性後又轉陽。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

有美國「防疫隊長」之稱的白宮醫療顧問佛奇（Anthony Fauci）於15日首次被驗出新冠肺炎陽性反應，連續服用5天輝瑞口服藥「Paxlovid」後卻疑似出現「反彈」現象，篩檢呈陰性3天後再次轉陽，症狀比先前更嚴重。但佛奇表示，Paxlovid仍幫助他達到預防重症的效果。

根據《紐約時報》報導，現年81歲的佛奇29日受訪時表示，在輝瑞（Pfizer）藥廠生產的Paxlovid口服藥治療之下，他感染COVID-19後沒有住院，也減輕了初期症狀的嚴重程度，「Paxlovid做了它該做的事。」

報導指出，已接種4劑疫苗的佛奇約2周前感到喉嚨沙啞，15日首次被驗出新冠病毒陽性反應，但服用5天Paxlovid之後症狀似乎出現「反彈」（rebound），近日連續3天篩出陰性後，再次轉陽，而且症狀比之前更嚴重，包含低燒、疼痛、流鼻涕和「輕微咳嗽」。

▲▼ 美國公衛專家佛奇（Anthony Fauci)。（圖／路透）

▲佛奇再次轉陽後的症狀比染疫初期還要嚴重，再服用額外5天療程後症狀基本上已消失。（圖／路透）

美國CDC於5月底發布一項緊急衛生報告，將所謂的COVID-19復發或反彈，定義為染疫者過去2周初步診斷為陰性後，症狀再次出現或篩檢結果再次轉為陽性的現象。CDC建議，這些患者應該再次隔離至少5天，並認為症狀的短暫復發可能是感染的自然歷程，與Paxlovid治療或疫苗接種狀態無關。

CDC援引一些病例報告表示，出現反彈不代表二次染疫，或身體對Paxlovid產生抗藥性，Paxlovid仍被建議使用於輕度至中度的新冠早期治療。報導稱，佛奇在「陰轉陽」後打電話給他的醫生，又開立了5天份Paxlovid處方。儘管CDC表示，並無證據顯示疑似症狀反彈時需要再服用Paxlovid或進行額外治療，但佛奇說，這些患者服用2次療程是相對常見的。另外，佛奇並未透露為他評估的醫師身份。

佛奇於29日結束了第2次口服藥療程，症狀「基本上消失了，只是還有點鼻塞」，不過前一天篩檢結果仍是陽性，當天受訪前則尚未篩檢。他期望未來能有一項針對Paxlovid的5天療程與10天療程進行比較的研究，以查看是否可以透過延長服藥天數來防止反彈。

佛奇強調，Paxlovid最初目標並非阻止症狀反彈，而是防止重症住院，81歲的他以自身經驗強調，服藥後病情確實沒有達到需住院的嚴重程度。

►輝瑞口服藥Paxlovid爆反彈現象　吃完竟復發！研究曝：藥量不足

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