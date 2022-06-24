輝瑞口服藥Paxlovid爆反彈現象　吃完竟復發！研究曝：藥量不足

▲ 輝瑞研發的抗新冠口服藥Paxlovid。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國藥廠輝瑞（Pfizer）研發的Paxlovid是新冠高危險群預防重症的主要口服藥物，但部分患者在療程結束後症狀復發、病毒量升高，使得美國疾病管制與預防中心（CDC）針對這種「反彈」（rebound）現象發出公告。但最新研究指出，患者病情復發是藥量不足所致，出現症狀後應連續服藥5天。

加州大學聖地亞哥分校醫學院研究人員評估一名服用Paxlovid後症狀復發的患者，發現他的病情復發並非抗藥性或免疫力問題，而是藥量不足，認為患者應在出現症狀後5天內開始服藥，每天服用2次，連續5天。

這項研究由資深作者、加大聖地牙哥醫學院傳染病與全球公衛主任史密斯（Davey M. Smith）主導，以了解患者接受Paxlovid治療後病情反彈的原因，結果20日發表於《臨床感染疾病》（Clinical Infectious Diseases）期刊。

研究人員先從反彈患者身上分離出BA.2病毒，並測試病毒是否產生抗藥性，發現經過Paxlovid治療後，病毒仍對藥物敏感，未顯示出會降低藥效的突變。他們接著採集患者血漿樣本，測試對病毒的免疫力，發現患者的抗體仍可有效阻止病毒進入及感染新細胞，表明缺乏細胞免疫也不是復發原因。

作者指出，Paxlovid療程結束後症狀反彈，可能是藥物接觸不足所致，因為沒有足夠的藥物進入被感染的細胞，以阻止病毒複製，原因可能是藥物在某些人體內代謝較快，或是需要治療更久。

研究第一作者、加州大學聖地亞哥分校醫學院助理教授卡林（Aaron F. Carlin）也提醒，正服用Paxlovid的患者應注意病情反彈可能性，若症狀復發，應佩戴口罩並再次隔離。

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