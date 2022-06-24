　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

輝瑞口服藥Paxlovid爆反彈現象　吃完竟復發！研究曝：藥量不足

▲▼輝瑞藥廠（Pfizer）研發的抗新冠口服藥「Paxlovid」。（圖／路透）

▲ 輝瑞研發的抗新冠口服藥Paxlovid。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國藥廠輝瑞（Pfizer）研發的Paxlovid是新冠高危險群預防重症的主要口服藥物，但部分患者在療程結束後症狀復發、病毒量升高，使得美國疾病管制與預防中心（CDC）針對這種「反彈」（rebound）現象發出公告。但最新研究指出，患者病情復發是藥量不足所致，出現症狀後應連續服藥5天。

加州大學聖地亞哥分校醫學院研究人員評估一名服用Paxlovid後症狀復發的患者，發現他的病情復發並非抗藥性或免疫力問題，而是藥量不足，認為患者應在出現症狀後5天內開始服藥，每天服用2次，連續5天。

這項研究由資深作者、加大聖地牙哥醫學院傳染病與全球公衛主任史密斯（Davey M. Smith）主導，以了解患者接受Paxlovid治療後病情反彈的原因，結果20日發表於《臨床感染疾病》（Clinical Infectious Diseases）期刊。

研究人員先從反彈患者身上分離出BA.2病毒，並測試病毒是否產生抗藥性，發現經過Paxlovid治療後，病毒仍對藥物敏感，未顯示出會降低藥效的突變。他們接著採集患者血漿樣本，測試對病毒的免疫力，發現患者的抗體仍可有效阻止病毒進入及感染新細胞，表明缺乏細胞免疫也不是復發原因。

作者指出，Paxlovid療程結束後症狀反彈，可能是藥物接觸不足所致，因為沒有足夠的藥物進入被感染的細胞，以阻止病毒複製，原因可能是藥物在某些人體內代謝較快，或是需要治療更久。

研究第一作者、加州大學聖地亞哥分校醫學院助理教授卡林（Aaron F. Carlin）也提醒，正服用Paxlovid的患者應注意病情反彈可能性，若症狀復發，應佩戴口罩並再次隔離。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►帥爆！「BMW X5推車」4380元大人小孩都愛　激殺4.4折快搶

ET快訊
前黑澀會美眉消失17年「變年收9億女老闆」　帥氣老公兒子首曝
快訊／吳淑珍今出院　陳致中：染疫元氣大傷，需長時間療養
17縣市豪大雨特報　大雷雨狂襲「4區嚴防冰雹」
「亞馬遜雨林」莫名衝熱搜第一！　Google街景點開嚇：有戴
快訊／大雨狂炸！　5樓水塔被擊落卡半空中
快訊／雨彈炸全台！　新北市列一級淹水警戒
北市大王椰子路樹斷裂　刺穿汽車前擋風玻璃

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

比特犬突然衝出家門！　2歲童被「暴咬5分鐘」臉扯爛全身縫200針

李根赴烏克蘭作戰「屁股中彈」！爆氣狂飆髒話　體貼詢問隊員狀況

花式游泳風險有多高？如同水中玩命　25%曾「膝蓋重擊」腦震盪

烏軍準備「棄守北頓內茨克」　官員認了：繼續守著沒意義

輝瑞口服藥Paxlovid爆反彈現象　吃完竟復發！研究曝：藥量不足

俄軍機墜毀4死！飛行訓練「引擎空中著火」迫降解體　驚悚殘骸曝

新冠疫苗第一年成功預防「1980萬人死亡」！研究：降低63%病歿率

正妹在公園被放火「焚燒片」瘋傳　恐怖燒傷媽心碎：她被徹底毀容

烏克蘭成歐盟候選國　這國總理「勸別再幻想」：我們已候補8年了

醫師「手術開錯眼」出大包　病患眼睛被移除慘失明

具俊曄告白大S「她就像天使」　20年重逢「相擁落淚」：果然就是她

熱褲妹搭小黃付不出220　狂call男網友撒嬌沒人理

大S家宴曝光！黑范夫妻也到場　具俊曄「深情緊擁她」手還牽著♥

台中知名滷肉飯店鬥毆　男遭電扇猛砸慘丟命！

具俊曄憶分手「大S扛花癡罵名」　「我太傻」..若時光倒流：只想跟妳在一起

考幼兒園小朋友抖音哏　萌弟秒跳岡山搖超好cue

面試突被要求看身分證遭酸！ Sandy高EQ應對被讚爆

媽幫歐告慶生唱歌❤　壽星助唱甜嗓哼：快樂

買青菜借插座吹乾水分！　拗蔥+大蒜老闆：別再來

嬤躺阿公懷中甜笑比YA　恩愛互動網羨：好幸福

比特犬突然衝出家門！　2歲童被「暴咬5分鐘」臉扯爛全身縫200針

李根赴烏克蘭作戰「屁股中彈」！爆氣狂飆髒話　體貼詢問隊員狀況

花式游泳風險有多高？如同水中玩命　25%曾「膝蓋重擊」腦震盪

烏軍準備「棄守北頓內茨克」　官員認了：繼續守著沒意義

輝瑞口服藥Paxlovid爆反彈現象　吃完竟復發！研究曝：藥量不足

俄軍機墜毀4死！飛行訓練「引擎空中著火」迫降解體　驚悚殘骸曝

新冠疫苗第一年成功預防「1980萬人死亡」！研究：降低63%病歿率

正妹在公園被放火「焚燒片」瘋傳　恐怖燒傷媽心碎：她被徹底毀容

烏克蘭成歐盟候選國　這國總理「勸別再幻想」：我們已候補8年了

醫師「手術開錯眼」出大包　病患眼睛被移除慘失明

林子昱也進傷兵名單！葉總還不擔心輪值　伍鐸會轉先發嗎？

林楚茵批新北衛生局造假　陳潤秋駁：資料時間序錯誤「從未提供」

益航今年散裝船運業績大好　子公司大洋百貨下半年有望轉虧為盈

恩恩案效應！1家3口確診父載兒就醫　台中衛生局：情有可原不罰

莆田海關截獲劇毒「黑寡婦」蜘蛛　毒性為響尾蛇毒15倍

快訊／吳淑珍今出院　陳致中：染疫元氣大傷，需長時間療養

快訊／西濱苗栗通霄路段聯結車翻覆　鋼筋散落車道...封閉處理中

富錦樹咖啡插旗台北中山區　入夜後化身酒吧「供應星級滷味拼盤」

理財周刊／景氣風向雞

王維中要休一個月上半季報銷　葉總苦笑肌肉「太弱」

水蜜桃快蹦出！真理褲妹「邪惡視角」　縫卡住...網噴鼻血：姿勢100分

國際熱門新聞

人妻組「不倫互助隊」掩護！丈夫回家品嘗：味道是一樣的

即／俄羅斯驚傳墜機　至少3人死亡

「八星連珠」畫面曝！天文研究員拍下罕見奇景

恐龍法官不准「11歲遭性侵女童」墮胎

研究顯示「男友越醜女友越胖」！

研究：車廂「這區域」空氣流通慢最危險

即／美國最高法院裁定：人民有權在公共場所攜帶槍枝

美女大學生拒求婚　在校門遭恐怖情人刺喉死

紐約24歲女遭性侵挾持　用訂餐APP求救脫險

獵人射殺野熊　反被壓碎頭骨一起慘死

34人吃冷麵集體「食物中毒」！60歲翁慘死

普丁籲金磚五國合作 對抗西方「自私行為」

美股開高　3大指數齊漲

超萌女僕牙科「看診到深夜」！男網友嗨翻

更多熱門

相關新聞

正妹在公園被放火焚燒　畫面瘋傳

正妹在公園被放火焚燒　畫面瘋傳

美國網路上近來流傳一支女子在公園被攻擊，甚至放火燒傷的誇張影片。警方調查發現受害者是36歲女子艾莉莎(Alyssa Morales)，她因為全身60%嚴重燒燙傷在醫院接受治療中，原本美麗的容貌因此毀容讓母親十分傷心。

新冠疫苗第一年成功預防「1980萬人死亡」！

新冠疫苗第一年成功預防「1980萬人死亡」！

美參院通過反槍暴力法案　30年最重要立法

美參院通過反槍暴力法案　30年最重要立法

陳時中傳轉戰北市長選舉　柯文哲：防疫指揮官誰來當？

陳時中傳轉戰北市長選舉　柯文哲：防疫指揮官誰來當？

連3個月裁員！Netflix宣布再砍300人

連3個月裁員！Netflix宣布再砍300人

關鍵字：

世界疫情新冠肺炎美國疫情北美要聞Paxlovid

讀者迴響

熱門新聞

人妻組「不倫互助隊」掩護！丈夫回家品嘗：味道是一樣的

獨／機工長生活照曝光！　勁帥現身婚禮

「一夜N次、狂自慰」會精盡人亡？醫揭2後果：每次射出2億隻精子　

喪命滷肉飯名店　男離婚獨留2幼子

他16歲打造「茶の魔手」　從百元賣到年收40億南霸天

《乘風破浪》再爆3人遭淘汰！驚見台灣女星

Andy慶生趴狂歡畫面曝光！

南美館「殭屍展」明開幕　新竹靈糧堂轟：無知愚昧深深得罪神

大小聘「再一間新婚房」　他噴1句話！長輩秒惦惦

台中男女警官同車查勤變車震　互為小三小王搞2年

他買5千張股票到果糖廠股東會飆罵　讓茶の魔手月省近200萬

熱褲妹稱月入千萬　只拿10萬求交保

大S穿「3萬元婚紗」甜勾具俊曄　對比嫁汪小菲差很大

8地區從前沒人想買！　內行最看好1地

快訊／12歲男童在校昏迷「到院前死亡」　死後確認染疫

更多

最夯影音

更多
具俊曄告白大S「她就像天使」　20年重逢「相擁落淚」：果然就是她

具俊曄告白大S「她就像天使」　20年重逢「相擁落淚」：果然就是她
熱褲妹搭小黃付不出220　狂call男網友撒嬌沒人理

熱褲妹搭小黃付不出220　狂call男網友撒嬌沒人理

大S家宴曝光！黑范夫妻也到場　具俊曄「深情緊擁她」手還牽著♥

大S家宴曝光！黑范夫妻也到場　具俊曄「深情緊擁她」手還牽著♥

台中知名滷肉飯店鬥毆　男遭電扇猛砸慘丟命！

台中知名滷肉飯店鬥毆　男遭電扇猛砸慘丟命！

具俊曄憶分手「大S扛花癡罵名」　「我太傻」..若時光倒流：只想跟妳在一起

具俊曄憶分手「大S扛花癡罵名」　「我太傻」..若時光倒流：只想跟妳在一起

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面