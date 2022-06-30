研究：新冠病毒讓人體細胞「變胖」　加速入侵導致疾病

▲美國國家過敏與傳染病研究所（NIAID）公布新冠病毒的顯微鏡照片。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國最新研究指出，新冠病毒會大規模「接管」人體脂肪處理系統，創造出一座脂肪細胞庫，讓人體細胞不斷「變胖」，進而助長入侵更多細胞，導致疾病發生，一些脂肪甚至增至正常值的64倍。此研究被發表在科學期刊《自然─通訊》（Nature Communications）。

根據先前研究，罹患糖尿病、心血管疾病或者身體質量指數（BMI）較高族群，面對新冠肺炎，往往更加脆弱。科學家基於上述結果，展開一項細胞培養實驗，試圖利用減肥藥及抗脂肪化合物，阻止新冠病毒入侵，他們切斷脂肪來源後，病毒果然在48小時內停止複製。

科學家也想知道，在2種不同人體細胞株中，新冠病毒對400多個脂質會產生何種影響。他們發現，脂質濃度出現劇烈變化，在其中一個細胞株，病毒改變了近80%的脂肪，在另一個細胞株中，病毒也改變了略多於50%的細胞。

研究團隊認為，此研究是對新冠病毒的了解跨出重要一步，但也警告，減肥藥阻止病毒複製的效果，目前僅限於細胞培養實驗中，而非人體身上，還需要投入更多研究，才能確認這個原理是否能夠用於治療目的。

俄勒岡州健康與科學大學（OHSU）免疫學及分子生物學助教、研究作者之一的塔菲斯（Fikadu Tafesse）表示，「這是一項令人興奮的工作，也是漫長旅程的開始。我們觀察到一個有趣現象，但對於這種疾病的機制，還有很多要了解的地方。」

研究：新冠病毒「躲進脂肪」逃避免疫 肥胖患者高風險可能原因曝

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