出遊搭上失速死亡列車　2姊妹上廁所「車廂突然翻覆」當場斃命

▲美鐵28日在密蘇里州發生列車翻覆事件，造成4死150人受傷。（圖／達志影像／美聯社）

記者李振慧／綜合報導

美國國家鐵路客運公司日前在密蘇里州發生出軌事故，一輛行進列車意外撞上驅動列車導致4人死亡、150名乘客受傷，其中2名罹難者是一對姊妹，事發當時2人剛好要去上廁所，等輪到她們時車廂突然翻轉，導致2人重傷當場死亡。

2名罹難者分別是來自德州的58歲女子庫克(Rachelle Cook)與56歲的霍爾沙普(Kim Holsapple)，多年來未一起出遊的2姊妹，27日帶著母親與霍爾沙普女兒，搭乘火車計畫前往芝加哥旅行，沒想到途中發生列車翻覆事件，被宣布當場死亡。

▲2姊妹久違出遊，卻遇到不幸事故。（圖／翻攝自募款網站GoFundMe）

霍爾沙普的丈夫哈特(Jim Hart)在臉書透露，事發當時妻子與姊姊帶著女兒一同去洗手間，沒想到就在這時發生翻覆事件，火車脫軌滑行約數百公尺，許多人受困在車上，殺死了這2名媽媽，女兒則幸運存活下來。2名死者的母親也受到重傷，目前仍在醫院治療。

根據當地媒體報導，列車上約載有275名乘客，與12名機組人員，火車以每小時144公里行駛時，在密蘇里州門頓市(Mendon)一鐵路驅動列車撞上行駛中列車，導致8節車廂翻覆。另外2名死者為54歲卡車司機Billy Barton，與82歲的Binh Pham。