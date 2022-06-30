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慟！美正妹實習生「身體搖晃」跌落月台　慘遭地鐵輾斃

▲▼紐約地鐵大中央車站。（圖／達志影像／美聯社）

▲陳海倫在紐約地鐵大中央車站等車時失足墜落月台，當場遭列車輾斃。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國紐約日前發生一起令人意想不到的地鐵事故，年僅22歲的陳海倫（Helen Chen，音譯）就讀於美國紐約大學商學院，還是知名投資銀行拉薩德（Lazard）錄取的實習生，容貌姣好、年輕美麗的她原本有著大好前程，簡直是人生勝利組，孰料搭乘紐約地鐵時卻意外從月台墜落，當場遭迎面而來的地鐵列車輾斃。

根據《每日郵報》、《紐約郵報》，陳海倫其實原本來自美國西岸的加州洛杉磯縣柏本克（Burbank），為了就讀紐約大學才會前往位於東岸的紐約定居，當地時間28日晚間11時，她在紐約大中央車站搭乘地鐵，竟忽然身體一陣搖晃，最後昏倒摔落月台，當場遭向南行駛的7號列車迎面輾過。

消防人員、急救人員試圖將陳海倫從列車底下救出，不過在1小時後她就被宣布死亡。

地鐵局翻閱監視器畫面後無奈表示，陳海倫就站在月台的邊緣、軌道的旁邊。

▲▼陳海倫就讀紐約大學商學院。（圖／翻攝自LinkedIn官網）

▲陳海倫就讀紐約大學商學院。（圖／翻攝自LinkedIn官網）

報導指出，其實列車操作員有發現到陳海倫，曾試圖在撞到女子前讓列車停下，不過根本早就為時已晚、沒有時間緩衝，導致無法即刻制止列車輾斃陳海倫。

警方趕到現場後便立即切斷鐵軌電源。警方表示，目前尚不清楚陳海倫墜落月台的詳細原因，不過初步排除任何可疑狀況。

陳海倫目前是投資銀行拉薩德在紐約洛克斐勒中心（Rockefeller Center）的實習生。在得知事發消息後公司拉表示，「拉薩德對我們同事不幸去世的消息感到震驚不已，在如此青春年華失去生命是難以想像的，我們與她的家人、朋友、同事們同在。」

據悉，陳海倫原本預計即將於明年從紐約大學畢業，成為投資銀行內的新星，原本前途似錦的她，最後卻遇到如此憾事。

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