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社會 社會焦點 保障人權

娃娃機雙盜現身士林夜市！場主直擊「行竊ing」開門抓人畫面曝

記者黃宥寧／台北報導

只得手200元！開過夾娃娃機店的丁姓男子與黃姓友人，2人日前開車到士林區見娃娃機店四下無人，竟心生歹念，入內竊取娃娃機台零錢箱，撬開機台到一半時防盜警報保全系統突大響，2人拔腿就跑，後來又到另家店偷，說時遲那時快，場主透過監視器看見行竊畫面，立刻開門制止，2人又落跑，逃了將近1個月，被依竊盜罪將2人函送士林地檢署偵辦。

▲▼ 士林娃娃機 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲擁竊盜前科的丁嫌與黃嫌，日前到士林區連偷2家娃娃機店。（圖／記者黃宥寧翻攝）

40歲的丁嫌與38歲的黃嫌，2人為「志同道合」的朋友，都有竊盜前科，丁嫌過去曾在新北當過夾娃娃機店台主，因疫情生意差，於是收店，但他熟悉無人商店防範較鬆，5月9日竟持「萬能鑰匙」到士林區承德路四段某夾娃娃機店行竊，撬開機台後狂搜刮零錢盒，但警鈴突大響，2人落荒而逃。

但只得手少數零錢的2人，不就此罷休，竟再度跑到大南路娃娃機店行竊，過程被監視器拍下，場主立刻奔跑過來當場喝斥，2人睜大眼睛不發一語，並趁場主打電話報警之際逃跑。

▼2嫌跑到士林夜市娃娃機店行竊，當場失風被抓包 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲▼ 士林娃娃機 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

士林分局獲悉後十分重視，隨即成立專責小組全力追緝，經地毯式查訪，結合刑警大隊資料分析比對，共同偵辦，循線鎖定住新北的丁嫌、黃嫌，並在6月10日將2人查緝到案。

2人到案承認犯行，黃嫌製作筆錄時向警方直接說「他（丁嫌）以前開過娃娃機店啦，很熟」；但丁嫌則表示，開機台鑰匙是在路上撿到，因此才會想到娃娃機店試試，警方對2人說詞感到存疑，訊後依2次竊盜罪函送士林地檢署偵辦，並徹查2人是否還有在雙北地區犯下類似竊案。

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