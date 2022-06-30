快訊／柯文哲邀辯論大巨蛋案　花敬群：彭振聲辦公室已來約時間

▲大巨蛋。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

原訂10月試營運的遠雄大巨蛋因審查作業確定跳票，導致台北市長柯文哲再次槓上內政部次長花敬群，柯更表示願意與內政部來一場公開辯論，「花敬群不要逃」。對此，花敬群30日回應，一切行政作業都有相關制度，大家按制度、法規來走，北市府站在建築主關機立場，有義務做說明；這幾天台北市副市長彭振聲辦公室已跟他的辦公室約時間進行專業討論，會針對市府關心的問題，大家還有哪些疑慮，後續怎麼操作執行，再對一次。

大巨蛋10月試營運因審查作業確定跳票，柯文哲24日質疑，不知為何內政部防火避難層審查這麼久，並痛批政黨利益別超過國家利益；內政部次長花敬群隔天則說，中央審查街照規定，並無阻擋。但柯文哲又反擊，願意與內政部來一場公開辯論，「花敬群不要逃。」只是內政部營建署又譴責，北市別只檢討他人，「真正『卡蛋』的是市府」。對此，台北市副發言人魏文元27日說，北市府有意由府級長官親自拜會內政部，面對面溝通。

花敬群30日上午在行政院會後記者會上被問到柯文哲邀辯論一事，他回應，一切的行政作業都有相關制度，大家按制度、規矩、法規來走，實質上應沒有太大爭議，這次遠雄公司不管在大巨蛋底下，它所申請的避難場認定或後續排煙設備的規範審查等，照規定來，就照規定處理，過就過，沒過就沒過，北市府站在建築主關機立場，有義務把這些事做說明。

花敬群透露，實質上這幾天彭振聲辦公室已經跟他的辦公室約時間，要進行專業討論，也就是台北市府相關局處，要跟內政部相關司署，會針對市府關心的問題，大家還有哪些疑慮，後續怎麼操作執行，大家再對一次。

「實質上我們已經內部溝通過。」花敬群表示，過去這段時間討論非常多，本質上怎麼做大家都知道，讓專業依規定處理，這些事情會比較順暢，造成社會紛擾。