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社會 社會焦點 保障人權

神級雪乳JKF女郎華西街驚魂！怪男咆哮恐嚇　網：打給保安大隊

記者邱中岳／台北報導

擁有F級雪乳的JKF女郎「陳潔兒」在臉書社群提醒民眾要注意安全，29日當天她與朋友在華西街，被1名陌生男子咆哮甚至拿椅子作勢打人，陳潔兒在錄影蒐證時，對方也拿出手機拍，還喃喃自語「她瞪我耶」，警方獲悉後立刻展開追查，目前已經鎖定男子行蹤，將會把男子帶回派出所釐清案情。

警方調查，知名JKF女郎，也是直播主的「陳潔兒」，29日下午6時許與朋友行經北市萬華區華西街夜市，卻被1名27歲的于姓男子持椅子恐嚇，男子不斷對著陳潔兒咆哮，甚至還作勢要拿椅子打人。

▲▼知名網紅陳潔兒在萬華遇到男子持椅子恐嚇，甚至還作勢打人。（圖／●【爆料公社二社】●）

▲F級雪乳的JKF女郎陳潔兒在萬華遇到男子持椅子恐嚇，甚至還作勢打人。（圖／翻攝【爆料公社二社】）

陳潔兒當場不滿也拍下影片，並上傳臉書社群《爆料公社二社》，影片中于姓男子認為陳潔兒「瞪人」，也拿出手機蒐證，口中還念念有詞說到「她瞪我耶」，事後離開時又回頭，繼續大喊「怎麼又是妳啦」。

陳潔兒嚇得趕快調轉鏡頭離開，也立刻通知轄區警方到場處理，龍山派出所警員到場後調閱監視器，鎖定于姓男子身份，將請他到案釐清整個事發經過。

▲▼知名網紅陳潔兒(紅圈處）在萬華遇到男子持椅子恐嚇，甚至還作勢打人。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲F級雪乳的JKF女郎陳潔兒（紅圈處)在萬華遇到男子作勢打人，警方調閱監視器鎖定男子。（圖／記者邱中岳翻攝）

陳潔兒事後心有餘悸的在臉書社群《爆料公社二社》貼出2段影片，奉勸女性在外要多注意自身安全：29日當天跟一群朋友在華西街口，卻發現一旁男子用奇怪眼神往死裡盯著她看。

陳潔兒說，一般正常人感覺到有眼神在盯著看，都會轉過去看一眼，她也不例外的看對方一眼，再將目光轉移他處，但沒想到5分鐘後該名男子就拿著椅子邊咆哮邊衝進店裡作勢要打人。

▲▼ 陳潔兒 。（圖／JKF提供）

▲▼F級雪乳的JKF女郎陳潔兒擁有傲人F級雪乳、拍照尺度相當大，在IG也擁有9.8萬粉絲。（圖／資料照／JKF提供）

▲▼ 陳潔兒 。（圖／JKF提供）

遭恐嚇嗆聲的陳潔兒曾經拍過JKF雜誌，也擔任過JKF女郎，真理大學日文系畢業，被譽為「校花級雪乳尤物」，因火辣身材、性感尺度大開，IG也圈粉「9.8萬」。

有網友留言時kuso套上電影《角頭》的劇情留言「妳是廟口的對不對？」大多數的網友都懷疑該名男子有施用毒品，才會做出脫序行為，另外，還網友有認為「找女子耍流氓。這種孬種看到強者藥都醒了」、「可以打給保安大隊，專治野生動物」等。

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