林智堅：7月移居桃園打選戰　「確診前輩」祝張、賴早日康復



▲林智堅今日接受媒體訪問時表示，七月後將前往桃園打選戰。（圖／新竹市政府提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

第35屆台韓觀光交流會議首度移師新竹市舉辦，為疫情後兩國雙邊首次實體會議，雙方就重啟觀光、後疫情時代旅遊趨勢交流，更安排參訪新竹公園、市立動物園等景點，並品嘗新竹摃丸、南寮海產等在地美食。市長林智堅代表新竹市歡迎韓國代表團到來，同時也針對宣布參選桃園市後的動向做出說明。

林智堅市長今（30）日上午與交通部政務次長陳彥伯、台灣觀光協會會長葉菊蘭等人共同出席開幕式，除了透露「自己也是韓迷」，還加碼曝光自己是影帝黄晸珉及女星孫藝珍的粉絲。

針對桃市選站，林智堅接受媒體訪問時也表示，近期已陸續在做市政交接，至於代理市長部分仍在與中央溝通協調，最後會由內政部提行政院核定，「不論是代理市長人選，或是離開新竹市的時間都會落在七月」，而妻子孩子也會在自己安頓好後一起搬過去。

近期林智堅也在做「移居桃園」的規劃和準備，「近期如果有決定、有確認了，就會趕快來和大家報告」。

▲林智堅表示，近期已陸續在做市政交接，至於代理市長部分仍在與中央溝通協調，最後結果將由內政部提行政院核定後公布。



被問到「民進黨新北市人選」問題，林則表示，民進黨在2022六都的提名，都是透過選對會，透過徵召的方式，相信會有最好的決定。同時也以「確診前輩」的身分祝福競爭對手張善政、賴香伶早日康復。

林智堅再針對「落跑」說法回應，「我帶著市府團隊非常努力、戰戰兢兢，這七年多時間，我們把過去2014、2018提出的政見，大多數都已經啟動、完成，實踐的比例相當高，市民可以感受到，智堅擔任市長後，新竹的蛻變。更重要的是，不管是內部或外部民調都顯示，新竹市民對於市府的滿意度都在七成到七成五，對於城市的認同感，做為新竹人感到驕傲、光榮，也都有8成的認同度」，因此林智堅認為，「市民是沒有這樣的想法」。

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