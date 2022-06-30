鄭文燦8字曝選舉策略　「林智堅與張善政民調差距擴大」

記者呂晏慈／台北報導

桃園市長選戰年底登場，近期有媒體民調顯示，民進黨參選人、新竹市長林智堅獲29%選民支持，國民黨參選人張善政27％，雙方支持度平分秋色。對此，桃園市長鄭文燦今（30日）表示，林智堅的民調領先張善政一段距離，且逐步擴大，就選舉來說，還是要步步為營、按部就班。

▲桃園市長鄭文燦接受媒體聯訪。（圖／記者林敬旻攝）

鄭文燦今天上午出席今周刊台灣大未來國際高峰會座談會前受訪時，被媒體問及林智堅、張善政民調旗鼓相當一事，鄭直言，事實上，林智堅的民調領先張善政一段距離，且逐步擴大，就選舉來說，還是要步步為營、按部就班。

至於林智堅會在何時辭去新竹市長職務，正式投入選舉？鄭文燦說明，他想林智堅會按部就班、完成新竹市交接，接著就會在桃園展開選舉行腳，「我們也都做好準備」，在林智堅辭職前，已經進行很多不同拜訪、社團活動，時間只要許可，他也有來參加。

此外，對於林智堅日前稱「藍白合」是現實下的假合作，鄭文燦表示，目前桃園市並沒有藍白合的情況，台灣民眾黨也有其政黨自主性，他們予以尊重。

媒體關注，曾爭取國民黨提名的台北市前議員羅智強，近期要與國民黨主席朱立倫見面，是否代表藍營團結意味？鄭文燦僅說，國民黨也有自己選舉的步驟，目前看起來，張善政對桃園還是沒有很熟悉，目前看起來是如此，所以國民黨應該也會努力讓張的熟悉度增加。