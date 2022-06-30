提名背後有秘辛！林智堅首曝「一雙鞋子」決定「就是沈慧虹了」

▲沈慧虹擔任公務員數十年，轉戰竹市選舉引發政壇關注。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

九合一選舉將在年底登場，新竹市長林智堅上週獲民進黨徵召，將跨區參選桃園市長，其副手、竹市副市長沈慧虹則將投入年底竹市長選舉。林智堅昨（29日）晚間接受廣播媒體專訪時表示，責任落在頭上時，必須一肩挑起，他更首度分享「自己眼中的沈慧虹」：她溫暖堅定有同理心、擔任副市長6年多時間，是最適合人選。

林智堅昨天晚上接受廣播節目「寶島全世界」專訪。林智堅分享，他之所以找沈慧虹當副市長，是因為團隊赴日本參訪時，同行記者大哥皮鞋竟「開口笑」，沈慧虹馬上借出自己的鞋，「當時覺得沈慧虹就是我要找的人！」

林智堅說，沈慧虹溫暖堅定有同理心，是觀察細膩，又很有同理心的一個人，「她是一個女生，卻把鞋子借給男生穿，這我覺得不容易。」他坦言，外界對沈慧虹認識不多，但在新竹，沈慧虹已經擔任副市長6年多，都在第一線服務市民，尤其里長，一有問題會先想到沈慧虹而不是林智堅。

不過，林智堅、沈慧虹將雙雙辭職投入選舉，遭台灣民眾黨立委高虹安批評「讓新竹陷空城」，對此，林智堅解釋，他原先任期只剩100多天，過去7年多，他和市府團隊都非常努力，2014年提出的政見，90%完成、100%實踐，工程都已啟動或快完工。

林智堅直指，高虹安這樣的說法，不只是政治口水，也是不了解新竹這幾年的蛻變與發展，因為媒體民調都能看出，新竹市民這幾年來對市府團隊的施政滿意度，都維持7成到7成5，對於作為新竹人的認同感及光榮感，甚至保持8成以上；他相信市民眼睛是雪亮的，林智堅這7年來有沒有改變、建設新竹？市民心中有一把尺，不會因為高虹安政治口水，就抹煞市府團隊這幾年努力。

對於桃園市選舉，林智堅進一步透漏，民進黨會徵召他參選桃園，主要是桃竹近幾年在市政上有很大的合作，如果未來能得到桃園市民的支持，在市政上就能無縫接軌。他以球隊比喻，自己身為團隊一員，不管任何位置，就算是當啦啦隊，他都不會缺席，現在教練團要他上場，「我身為團隊一份子，就遵守團隊運作，把位置做好」。

林智堅也說，桃園對他來說並不陌生，太太從小就在桃園成長，而且桃竹是共同生活圈，7年多來和桃園市長鄭文燦在市政上交流頻繁，尤其這兩年疫情，為了防疫工作，幾乎天天通電話做討論，「這8年在文燦市長努力下，桃園結構上改變了，文燦市長政績做得好，關鍵是勤走基層、政通人和，基層組織相當綿密，這是過去民進黨地方首長比較少見」，未來他到桃園參選時，會請益鄭文燦、桃園隊夥伴和其他前輩們，目前也已經跟鄭文燦和桃園隊夥伴初步討論過。

至於要怎麼說服桃園人，林智堅指出，鄭文燦能在桃園得到市民支持，來自政績，其推出的五星級市政建設，未來也會繼續延續，好比亞洲矽谷、鐵路地下化、捷運路網、軍營活化、社會住宅等等。他說，在確定被徵召後，他已開始著手了解桃園各項建設，另外，他在新竹近8年也累積不少經驗，像設計力導入公共建設，這是他過去擅長，也是比較專注的，未來有機會也會在桃園做更多著墨，不只要好、好用，也要讓建設在城市當中成為美麗的地標。

▲柯建銘（右）、林智堅（左）、沈慧虹（中）3人合影。（資料照／柯建銘國會辦公室提供）