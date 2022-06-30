林智堅：內部民調不覺得我落跑　曝桃園藍白合是現實下假合作

記者黃翊婷／綜合報導

民進黨中央徵召新竹市長林智堅轉換跑道參選下屆桃園市長，引發落跑和空降爭議。林智堅強調，透過內部民調顯示，民眾並不覺得他參選桃園市長是空降或落跑；而面對桃園是否會出現藍白合作，他認為，民眾黨桃園市長參選人賴香伶日前拜會桃園市議會議長邱奕勝、前議員羅智強（皆國民黨籍），是政治動作，藍白合作只是政治現實下的假合作。

▲林智堅預估最快會在7月初辭職，專心投入桃園市長選戰。（資料照／記者林敬旻攝）

藍、綠、白桃園市長人選已定，民進黨推派現任新竹市長林智堅，國民黨由前行政院長張善政出戰，民眾黨則是派出立委賴香伶爭霸，但3人都是外地人，外界擔心，到時恐怕會降低桃園市民對選舉的熱情，投票率可能會略低一點。

根據《聯合新聞網》報導，林智堅表示，對於轉戰桃園市長一事，團隊非常嚴謹看待，根據內部民調顯示，民眾並不覺得他出戰桃園是空降，新竹市民也不認同他是「落跑市長」，畢竟市民很清楚這7年多來市府做了多少努力；至於到時桃園是否會出現藍白合作，他認為，三腳督的局面不一定不利於民進黨，張善政是可敬的對手，也是國民黨的好牌，而賴香伶日前拜會邱奕勝和羅智強，屬於政治動作，藍白合作只是政治現實下的假合作。

雖然林智堅表明不會帶職參選，但到底何時才回辭職全力投入選戰，現任桃園市長鄭文燦28日被媒體問到此事，他表示，當日早上已與林智堅聯繫，對方會儘快完成交接工作並辭職投入選戰，時間點估計會落在7月初。

另外，對於未來會如何協助林智堅輔選，鄭文燦曾表示，林智堅帶著成熟的城市治理經驗來到桃園，本身就是好招牌，而對手張善政跟林差了20歲，不僅是世代差距，也有價值、市政經驗的差距，「我一直覺得，從燦哥市長到小智市長，沒有違和感，一定可以無縫接軌，一定可以創造桃園下一個黃金10年」。