輪胎行長子「4身分」捧斗　陳彥翔受刮肉痛…恐不知今告別式

記者陳凱力／新竹報導

新竹市東大路正義輪胎行縱火8死案今早舉行告別式，現場氣氛哀戚，大媳、二媳、女兒的友人們頻頻拭淚，令人鼻酸。告別式結束後由大兒子「捧斗」、父親陪同，一起送媽媽、妻子、弟媳與4個孩子前往羽化館，至於還在加護病房治療的縱火犯嫌陳彥翔，至今無親友詢問過病況，恐怕還不知道今天就是告別式。

▲輪胎行長子向對妻子喊話，「千言萬語都不及一句我愛你」，希望兩人來世再當夫妻。（圖／記者陳凱力攝，下同）

上午告別式現場悲戚無限，家人們把告別的話語寫在卡片上，令人鼻酸，大兒子身兼孝男、杖期夫、大伯、父親等身分，在靈堂前向前來哀悼的賓客一一致意，最後由他「捧斗」，引著媽媽、妻子、弟媳、妹妹、4個小朋友一起前往羽化館。

告別式外電視牆不斷撥放著陳家過去和樂融融的照片，而缺席的陳彥翔則仍在加護病房受著皮肉之痛。

據了解，事發後第3天陳彥翔已拔掉呼吸管自主呼吸，但身體燒燙傷的部分仍需治療，從一開始的換藥，25日再增加清創治療，讓原本預期出加護病房的時間再延後，預計一周後視情況進行二次清創。

疼痛科醫師說，許多燒燙傷都是在燒傷神經回復時才會開始感覺到痛，換藥時哀嚎、哭鬧、生不如死，即使使用強效嗎啡止痛，但頭暈、噁心、嘔吐、皮膚癢等副作用也非常難受，清創、換藥的痛，如同「刀割、刮肉」，可說是所有燒傷患者中最難熬的階段。

從15日凌晨陳彥翔在火警現場被扣上送醫後，至今皆處於「與世隔絕」的狀況，不但在加護病房期間因犯嫌身分無親友探視，甚至連詢問病情的人都沒有，幾乎是一種被放棄的狀態，今日的告別式，恐怕也無人告知他。

▲▼大哥感謝妹妹幫他度過許多次低潮，同時請她幫忙照顧媽媽，而他自己也會照顧好爸爸，請媽媽不要擔心。





▲▼大兒子身兼孝男、杖期夫、大伯、父親等身分，在告別式後「捧斗」，引著媽媽、妻子、弟媳、妹妹、4個小朋友一起前往羽化館。

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