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天空突然飛來2飛彈！購物中心炸成廢墟20死　倖存男：到處是屍體

記者李振慧／綜合報導

烏克蘭克列緬丘格市(Kremenchuk)當地購物中心27日遭俄軍飛彈攻擊，事發當時購物中心內約有1000多名民眾，目前死亡人數已累計20人，失蹤人數高達50至60多人。慘烈傷亡結果讓參與救援行動的消防人員表示，由於炸彈所產生的巨大火焰，人們根本就沒有倖存機會。

監視器鏡頭拍下當地購物中心Amstor mall慘遭俄軍轟炸畫面，27日下午4時左右，由俄軍所發射的2枚飛彈突然擊中購物中心，瞬間引發大爆炸，四射的碎片還波及附近民眾，購物中心瞬間被炸成廢墟。

▲▼ 烏克蘭中部城市克列緬丘格（Kremenchuk）一家購物商場被俄羅斯飛彈擊中。（圖／路透）

▲烏克蘭購物商場被俄羅斯飛彈擊中。（圖／路透）

當時在購物中心附近商店工作的36歲男子塔拉索夫(Kyrylo Tarasov)，目睹空襲事件後立即前往現場救人，然而眼前景象卻宛如人間煉獄，「我聽到空襲聲並看到很大的煙，商場著火了，門口擠滿全身是血的母親與孩子們，在救護車趕到前，我幫忙救護人員開車先將傷者送到醫院」 。

塔拉索夫表示，「濃煙太大了，很多人都找不到他們的親友，有的人在哭，有的人尖叫說他逃不出來，現場就像地獄一樣，能見度非常差，我也被煙嗆到咳嗽，很想挖出自己的眼睛」。

消防隊長梅勒霍維茲(Ivan Melekhovets)表示，如此劇烈的大火，許多人根本沒有倖存機會，「最難過的就是看到很多屍體，有小孩也有大人」，搜救行動截至目前為止仍有60人失蹤。俄羅斯當局否認對烏克蘭購物中心轟炸，聲稱部隊是對購物中心附近軍用設施攻擊時，意外起火才會牽連購物中心。

▼目擊者表示，現場到處都是濃煙和人們尖叫聲，宛如人間煉獄。（圖／路透社）

▲▼ 烏克蘭中部城市克列緬丘格（Kremenchuk）一家購物商場被俄羅斯飛彈擊中。（圖／路透）

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