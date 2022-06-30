敘利亞承認烏東2分離地區獨立　烏克蘭同日「宣布斷交」

▲烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy ） 宣布和敘利亞斷交。圖為澤倫斯基29日透過視訊方式參加北約（NATO）峰會。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

敘利亞29日宣布承認烏克蘭東部2個分離主義地區的獨立地位，成為除了俄羅斯以外，第一個承認盧甘斯克、頓內茨克人民共和國獨立的國家。對此，烏克蘭總統澤倫斯基隨即在同日宣布，終止與敘利亞的外交關係，更提出加大制裁警告。

根據美聯社、《衛報》等外媒報導，敘利亞外交部29日聲明指出，正式承認「盧甘斯克和頓內茨克人民共和國的獨立和主權」，並將建立與兩國溝通管道，以商定加強與兩國外交等關係的框架。

澤倫斯基當天隨即透過Telegram發布影片，宣布「烏克蘭與敘利亞之間將不再有關係」，並警告大馬士革政府，未來對敘利亞的制裁壓力將會更大。

報導指出，敘利亞是俄羅斯的堅定盟友，俄國在2015年9月曾介入敘利亞衝突，幫助現任總統阿塞德（Bashar Assad）取得政治勢力。敘利亞2018年也承認了喬治亞的南奧塞提亞、阿布哈茲2個分離地區為獨立國家，促使喬治亞與其斷絕關係。此次承認烏東頓巴斯2個「共和國」獨立的幾天前，阿塞德在大馬士革會見了來自當地的聯合代表團。

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