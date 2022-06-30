144名烏軍獲釋！開戰以來最大戰俘交換　包含95名死守馬力波士兵

▲從亞速鋼鐵廠離開的投降士兵。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

烏克蘭官方宣布，已經在29日與俄羅斯進行開戰以來最大的一次戰俘交換，共有144名烏軍獲釋，其中包括95名死守馬力波（Mariupol）亞速鋼鐵廠的士兵。

根據《衛報》報導，烏克蘭軍事情報部門29日在Telegram上表示，「這是自俄羅斯全面入侵以來最大的一次交換，在144名烏克蘭士兵中，有95人是亞速鋼鐵廠（Azovstal）的守護者。」聲明指出，獲釋的烏克蘭士兵大多受了重傷，包含燒傷或截肢，目前都正在接受治療。

親俄的頓巴斯人民共和國領導人普希林（Denis Pushilin）也對外證實，有144名俄兵會被送回俄羅斯，「我們向基輔移交了相同數量的烏克蘭武裝部隊囚犯，其中大部分的人都有受傷，我們的主要訴求是營救參加特別軍事行動的武裝人員。」

▲位於烏克蘭南部城市馬力波（Mariupol）亞速鋼鐵廠（Azovstal）。（圖／路透）



志願民兵組織亞速團（Azovstal）有1000多名守軍在馬力波遭俄軍俘虜，並移送至俄羅斯控制的地區，基輔官員指出，這次交換的戰俘中有43名亞速團士兵，他們還會盡可能地交換其他亞速戰俘。

亞速團成立於2014年，當初是一個志願民兵組織，在烏克蘭東部和親俄部隊作戰，其許多原始成員都有極右思想。後來亞速團被納入烏克蘭國民警衛隊後，該團否認其為法西斯主義、種族主義或新納粹份子。

俄羅斯官媒持續利用亞速團試圖證明，烏克蘭已經被納粹主義感染，當亞速士兵被捕後，部分俄羅斯官員認為，應該讓這些士兵面臨審判，甚至是直接處決。俄羅斯杜馬議員梅德韋傑夫（Andrei Medvedev）就批評這次交換戰俘的計畫，「為什麼我們要交換亞速士兵？難道我們就沒有其他人可換了嗎？」