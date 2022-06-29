爆炸畫面曝光！俄飛彈命中烏克蘭千人商場　黑煙烈焰瞬間噴上天

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記者詹雅婷／綜合外電報導

俄軍發射飛彈空襲烏克蘭中部城市克列緬丘格（Kremenchuk）一家購物商場，造成至少18人死亡。外傳這間商場有1000人在內，截至今（29）仍有數十人失蹤，依據烏克蘭發布的影片，飛彈擊中商場後爆炸威力相當驚人。

綜合美聯社、路透等報導，烏克蘭認定俄方在這間商場的攻擊行動是蓄意殺害平民，總統澤倫斯基更說，飛彈當時不偏不倚擊中商場，明顯掌握精準座標。

▼飛彈正中商場的爆炸威力驚人。（圖／路透）

依據烏克蘭官方公布的畫面，一枚飛彈正中商場後爆炸威力驚人，建築物被炸毀的瞬間爆出熊熊火光與巨大黑煙殘骸。另外一段公園監視器影片顯示，爆炸衝擊力道讓當地天搖地動，附近民眾受到驚嚇跳進水池。

儘管有許多人逃生成功，但依據官方統計，這起事件至少造成18人死亡、數十人受傷，截至29日仍有約36人失蹤。事發後，緊急救援人員衝進災區，在毀損的水泥金屬殘骸中尋找倖存者進行搜救滅火，多名士兵到場處理，無人機在上空盤旋，即便火勢撲滅已過數小時，現場仍冒出滾滾黑煙。

烏克蘭國防部更透過推特表示，截至6月28日晚間，俄羅斯擊中烏克蘭城市的飛彈總數，估計已有2811枚。聯合國表示，自俄羅斯2月24日入侵行動展開以來，至少有4700名平民喪命。