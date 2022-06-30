再戰烏克蘭？李根大尉透露「下個月動手術」：將再次翱翔天際

▲李根透露身體傷勢嚴重到需要動手術。（圖／翻攝自Instagram@rokseal）

記者羅翊宬／編譯

南韓網紅「李根大尉」（이근대위）今年3月冒著生命危險、外交部旅遊禁令遠赴烏克蘭作戰，5月底返回南韓準備接受長期治療，近日他在社群網站透露身體近況，表示確定需要接受手術，手術日期預計於下個月。

根據韓媒《朝鮮日報》，李根今（30）日在Instagram上發文表示，回到南韓後他接受額外的身體檢查，結果顯示他必須進行手術，才能完全治癒傷勢，手術日期安排在7月，因此這段期間他將會暫時停止從事極端運動。

李根向粉絲們呼籲，「別太過擔憂，我一定會在近期內再度翱翔天際！」

李根返回南韓前，曾在烏克蘭當地接受專訪時透露傷勢，「左右兩邊的膝蓋都受傷了，前十字韌帶破裂、膝關節半月板破裂、外側副韌帶損傷。我研判復健期間恐怕將長達3個月，醫師則說必須進行手術。通常特戰隊員身體恢復都特別快，我認為我一定能100%馬上好起來。」

李根5月27日從仁川國際機場入境南韓時，也曾向現場記者透露左右兩邊十字韌帶破裂，需要接受手術治療，「為了接受治療、讓傷口恢復，我才決定回國。雖然我內心很想回去烏克蘭作戰，畢竟戰爭還沒結束，要做的事情很多，我必須繼續戰鬥。」

另外，李根也曾於本月27日接受《法新社》專訪，「我擁有作戰經驗、擁有戰鬥技能，若對烏克蘭棄之於不顧，那也算是犯罪！就像看到『禁止游泳』的告示牌，若不幫助溺水的人，那便算是犯罪，烏克蘭戰爭也是如此。」

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