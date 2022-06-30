　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

再戰烏克蘭？李根大尉透露「下個月動手術」：將再次翱翔天際

▲▼李根透露身體傷勢嚴重到需要動手術。（圖／翻攝自Instagram@rokseal）

▲李根透露身體傷勢嚴重到需要動手術。（圖／翻攝自Instagram@rokseal）

記者羅翊宬／編譯

南韓網紅「李根大尉」（이근대위）今年3月冒著生命危險、外交部旅遊禁令遠赴烏克蘭作戰，5月底返回南韓準備接受長期治療，近日他在社群網站透露身體近況，表示確定需要接受手術，手術日期預計於下個月。

根據韓媒《朝鮮日報》，李根今（30）日在Instagram上發文表示，回到南韓後他接受額外的身體檢查，結果顯示他必須進行手術，才能完全治癒傷勢，手術日期安排在7月，因此這段期間他將會暫時停止從事極端運動。

李根向粉絲們呼籲，「別太過擔憂，我一定會在近期內再度翱翔天際！」

李根返回南韓前，曾在烏克蘭當地接受專訪時透露傷勢，「左右兩邊的膝蓋都受傷了，前十字韌帶破裂、膝關節半月板破裂、外側副韌帶損傷。我研判復健期間恐怕將長達3個月，醫師則說必須進行手術。通常特戰隊員身體恢復都特別快，我認為我一定能100%馬上好起來。」

李根5月27日從仁川國際機場入境南韓時，也曾向現場記者透露左右兩邊十字韌帶破裂，需要接受手術治療，「為了接受治療、讓傷口恢復，我才決定回國。雖然我內心很想回去烏克蘭作戰，畢竟戰爭還沒結束，要做的事情很多，我必須繼續戰鬥。」

另外，李根也曾於本月27日接受《法新社》專訪，「我擁有作戰經驗、擁有戰鬥技能，若對烏克蘭棄之於不顧，那也算是犯罪！就像看到『禁止游泳』的告示牌，若不幫助溺水的人，那便算是犯罪，烏克蘭戰爭也是如此。」

►李根赴烏克蘭作戰「屁股中彈」！爆氣狂飆髒話 體貼詢問隊員狀況

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►日本連續7年賣最好的洗衣精在這！特價中快手刀衝

ET快訊
最高補貼8千！七一新制終極版　10大政策明上路
快訊／台東死亡車禍！駕駛撞樹慘死　儀錶板停在「130km」
翰林茶館創辦人涂宗和染疫亡！　友哀悼：到了眾神領地
封路修剪樹木砸死無辜女騎士！　自私地主慘了
成大妹快篩陽「自製原味鑰匙圈」：賣給想確診的朋友
咪妃懷胎9月「上圍激增」！　褲子一脫嚇瘋
快訊／五股停電！變壓器「砰一聲」成火球　上百住戶受影響
快訊／芙蓉颱風生成！雙颱效應機率曝　明起水氣影響台灣

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

再戰烏克蘭？李根大尉透露「下個月動手術」：將再次翱翔天際

美軍歐洲部署再擴大　美情報首長：普丁仍想奪取烏克蘭大片領土

懶得排隊！他機場「假裝扭傷」騙坐輪椅　快速通關爽到狂笑

1天少60萬瓩！日本缺電又遇發電機組故障　東京供電拉警報

德州火烤貨櫃車53死　駕駛「裝成偷渡客」假送醫！入境時還笑呵呵

「美奶滋」女老師超正！動感影片曝光　男同學上課超興奮

北約秘書長：中國構成嚴重威脅　霸凌台灣等鄰居

WHO：猴痘持續全球擴散　孕婦、兒童高風險

美股微漲82點　標普創尼克森以來最遭上半年表現

促成北約「再東擴」　拜登電話外交奏效

飲料被做錯...2寶爸怒砸　店長PO網「反遭洗負評」

回頭看路況11秒仍出事　女騎士路口左轉3人雷殘

汪汪「八萬」搖尾巴上前收信　目送郵差離開才轉身：小事啦

板橋19黑衣人衝當鋪尋仇　抄傢伙砸窗！還朝店開槍

妹開錯車門…下秒拔腿狂奔　哥目睹猖狂爆笑！路人看傻

Eko老師驚吐：學校教的都是廢物！　「英國腔太做作」高山峰忍不住想打人

陳柏霖《正義的算法》化身最痞帥律師　替自己打官司「律師.被告」神切換

性別揭曉趴「又見藍色」　爸面有難色...妻：整你啦

新竹惡火輪胎行拆除變平地　陳爸回傷心地道別背影催淚

男對女警比「超噁手勢」！　依妨害公務、性騷擾送辦

再戰烏克蘭？李根大尉透露「下個月動手術」：將再次翱翔天際

美軍歐洲部署再擴大　美情報首長：普丁仍想奪取烏克蘭大片領土

懶得排隊！他機場「假裝扭傷」騙坐輪椅　快速通關爽到狂笑

1天少60萬瓩！日本缺電又遇發電機組故障　東京供電拉警報

德州火烤貨櫃車53死　駕駛「裝成偷渡客」假送醫！入境時還笑呵呵

「美奶滋」女老師超正！動感影片曝光　男同學上課超興奮

北約秘書長：中國構成嚴重威脅　霸凌台灣等鄰居

WHO：猴痘持續全球擴散　孕婦、兒童高風險

美股微漲82點　標普創尼克森以來最遭上半年表現

促成北約「再東擴」　拜登電話外交奏效

情侶突確診！房東「約00:00退租」押金扣9000元　她轟：一直跟我歡

不滿男友分手　台中悍女撂4人討公道！把舊愛打進醫院

1歲男嬰被毆顱內出血！黑心保母起訴　頭蓋骨接回...5月底終出院

遠東新通過配息1.5元　推動2030年減碳40％

被封為「6月的男人」！大谷翔平今掛帥先發力拚4連勝

台股跌破萬五大關　法人看好美食-KY、漢來具籌碼面優勢

快訊／蔣萬安公布競選主視覺：改變台北8年發展龜速、市容老化

五股1564戶停電原因曝！台電：「小鳥築巢」害變電箱起火爆炸

五股居民聽到「碰一聲」後停電　台電：鳥類碰撞釀1564戶停電

高雄BMW酒駕男撞毀無辜家庭　一審7／1宣判！重傷夫籲重判

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

國際熱門新聞

女演員肚痛伸手一接：4個月胎兒掉掌上

286倍月薪入帳　他答應還錢卻神隱

即／10歲女童找到了！車內發現「3人屍體」

核動力「天空郵輪」可載5千人飛行永不落地

洋基小女孩翻轉水瓶high翻主場　網：每個人都需要

輝瑞／BNT開始測試「冠狀病毒通用疫苗」

「美奶滋」女老師超正！　男同學上課超興奮

10歲女童全家人間蒸發！座車在海底被發現

促成北約再東擴　拜登電話外交奏效

烏淪陷區赴克里米亞巴士火車開通　擬辦入俄公投

美股微漲82點　標普創尼克森以來最遭上半年表現

波蘭威懾普丁：歡迎美在波建軍事總部

WHO：猴痘持續全球擴散　孕婦、兒童高風險

敘利亞宣布：正式承認烏東「二小國」獨立

更多熱門

相關新聞

福島火力發電機組突故障！東京供電拉警報

福島火力發電機組突故障！東京供電拉警報

日本東京電力公司負責供給電力的地區近期因供電量緊迫，已連續多日發布「電力供需窘迫注意報」，當局緊急呼籲民眾配合節電。然而雪上加霜的是，福島縣勿來火力發電廠卻發生發電機組故障停擺的事故，如果持續無法排除故障，光是30日單日就會少60萬瓩的供電量。

促成北約再東擴　拜登電話外交奏效

促成北約再東擴　拜登電話外交奏效

烏淪陷區赴克里米亞巴士火車開通　擬辦入俄公投

烏淪陷區赴克里米亞巴士火車開通　擬辦入俄公投

敘利亞宣布：正式承認烏東「二小國」獨立

敘利亞宣布：正式承認烏東「二小國」獨立

北約正式邀請芬蘭、瑞典加入　將置於美國核保護傘

北約正式邀請芬蘭、瑞典加入　將置於美國核保護傘

關鍵字：

日韓要聞俄烏戰爭南韓李根李根大尉

讀者迴響

熱門新聞

快訊／閃亮亮發布重大聲明：接下來的路交給妳了

粗工穿比基尼！老闆叫傳播蹲地搬磚頭　

花花15歲被賣進娼寮　一做就是30年

小關之琳喊150萬聘金！結婚變金錢攻防網吵翻

「看保安大隊抓屁孩」！刺青男被警棍砸頭爆血

芙蓉估今生成！恐雙颱路徑曝　明起6天大雨熱區出爐

移工淫媒返國不演了「X恁娘台灣」！開直播痛譙

名醫外遇爺孫戀　妻求償二審判賠150萬

桃園屁孩遭保安大隊痛毆！沿路撞2騎士　警方回應了

弟弟出生戶頭轉出7200萬　1111負責人勸阻老董撕破臉

直接開冷氣錯了！上車熱爆「按1鍵」涼更快

林進認愛1年　「跟男友披白紗」畫面超浪漫！甜蜜告白

女演員肚痛伸手一接：4個月胎兒掉掌上

「股市阿土伯」是誰？靠8字口訣3天賺1億元

「深夜打電動」被罵開除！保全揭內幕：沒那麼簡單

更多

最夯影音

更多
飲料被做錯...2寶爸怒砸　店長PO網「反遭洗負評」

飲料被做錯...2寶爸怒砸　店長PO網「反遭洗負評」
回頭看路況11秒仍出事　女騎士路口左轉3人雷殘

回頭看路況11秒仍出事　女騎士路口左轉3人雷殘

汪汪「八萬」搖尾巴上前收信　目送郵差離開才轉身：小事啦

汪汪「八萬」搖尾巴上前收信　目送郵差離開才轉身：小事啦

板橋19黑衣人衝當鋪尋仇　抄傢伙砸窗！還朝店開槍

板橋19黑衣人衝當鋪尋仇　抄傢伙砸窗！還朝店開槍

妹開錯車門…下秒拔腿狂奔　哥目睹猖狂爆笑！路人看傻

妹開錯車門…下秒拔腿狂奔　哥目睹猖狂爆笑！路人看傻

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面