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美軍歐洲部署再擴大　美情報首長：普丁仍想奪取烏克蘭大片領土

▲▼美軍陸軍第82空降師增兵科威特，預計集結3500人快速反應部隊。（圖／路透）

▲美國總統拜登承諾向歐洲部署更多部隊及武器。（示意圖／路透）

記者吳美依／編譯

北約領袖28-30日在西班牙馬德里召開峰會，達成多項共識。美國總統拜登承諾，將向歐洲提供更多軍隊、戰機、軍艦及武器。除此之外，美國國家情報總監海因斯（Avril Haines）也於29日警告，俄羅斯總統普丁仍想要奪取烏克蘭大部分領土，但其軍隊元氣大傷，恐怕只能在短期內取得些微進展。

美國目前已有10萬士兵駐紮歐洲，拜登宣布又將派遣軍艦前往西班牙、戰機飛往英國，在波羅的海預先部署武器，向羅馬尼亞增派更多士兵，並在波蘭建立一個全新、永久性的軍事基地。他承諾「保衛每一吋盟友領土」，「當我們說，『針對一個國家的攻擊，就是針對所有國家的攻擊』，這是認真的。」

北約領袖也同意，對烏克蘭提供長期軍事及財政援助計畫，他們誓言支持「英勇保衛國土的國家」，並且決心協助基輔軍隊現代化，甚至直言，對於該聯盟的安全而言，俄羅斯就是「最直接的威脅」。

此外，北約領袖提出一項新計畫，強化波蘭及波羅的海國家防衛力量，對抗未來可能的俄羅斯攻擊，這意味著愛沙尼亞、拉脫維亞及立陶宛將部署更多盟國軍隊、設備、武器及彈藥，並且建立起一套快速增援體系。他們邀請芬蘭及瑞典加入，也要求30多萬北約部隊保持更高級別的備戰狀態。

▲▼俄羅斯總統普丁。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國情報界指出，普丁仍想奪取烏克蘭大部分領土。（圖／達志影像／美聯社）

另一方面，海因斯表示，普丁目前的優先目標就是在頓巴斯取得進展、瓦解烏軍，因為這將「導致內部反抗勢力消退」。不過美國情報機構的共識是，這場戰爭還會拖延「很長一段時間」，「前景依然非常嚴峻，俄羅斯對西方的態度正在變得強硬。」

根據海因斯說法，美國情報機構提出3大可能情況，最可能發生的是痛苦消耗戰，俄軍會「取得緩慢進展，但沒有突破。」其次是俄軍取得重大突破，或者烏克蘭成功穩定前線局勢，並且獲得微幅進展，可能地點為俄軍把持的赫爾松（Kherson）或者南部其他城市。

海因斯指出，俄羅斯可能更依賴網路攻擊、能源控制甚至核武等「不對稱作戰」工具，試圖在全球擴散權力及影響力，但在此期間，俄軍不太可能同時執行多項行動，因此若要重建部隊，可能需要耗時數年。

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