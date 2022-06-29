川普敗選被氣瘋！怒砸午餐「醬汁流滿牆」　動手搶方向盤要去國會

▲美國前白宮幕僚長助理哈欽森曝光川普敗選後的離譜行徑。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

美國前白宮幕僚長助理哈欽森（Cassidy Hutchinson）28日出席國會大廈暴動聽證會，並在作證時揭露了多項白宮不為人知的事，其中包含前總統川普在得知總統大選沒有選舉詐欺時，大發雷霆怒砸午餐，以及國會發生暴動卻無法趕往現場時，氣得伸手搶方向盤的離譜事蹟。

綜合美媒報導，在28日的國會大廈暴動聽證會上，前總統川普在2020年11月輸掉總統大選後的心理狀態成為了委員會的關注焦點。美國白宮前幕僚長梅多斯（Mark Meadows）的助理哈欽森在作證時透露，川普當時非常憤怒，甚至還曾氣到在白宮西廂怒砸午餐。

她透露，當前司法部長巴爾（William Barr）承認總統大選未有選舉詐欺的跡象時，川普氣得狠狠地將午餐扔向白宮牆壁，導致瓷盤被摔碎，番茄醬沿著牆壁滴了下來，「當時我聽到走廊里傳來噪音，而川普平常用餐的西廂門是開著的」。

▲美國前總統川普在2020年的總統選舉後一直不願意承認敗選。（圖／路透）

哈欽森走近一看，發現西廂內有一名男服務生正在裡面換桌巾，「他示意我進去，並指著壁爐和電視前方的牆壁，我注意到牆面沾上了番茄醬，而且醬汁正沿著牆面往下滴，地板上還有個摔碎的瓷盤，於是我拿了條毛巾把牆上的番茄醬清理乾淨」。

哈欽森也表示，在國會發生暴動當天，川普坐上了他的總統座車，想要前往國會現場，不過特勤局的恩格爾（Robert Engel）認為現場的狀況太危險，不同意川普前往，沒想到前總統居然氣得伸手搶方向盤，還大罵「我還他X的是總統，你現在立刻載我去國會」。

川普事後在Truth Social社群軟體上發文否認了哈欽森的指控，還聲稱哈欽森在聽證會上講的故事「都是假的，那不過是病態與欺瞞的說法」。