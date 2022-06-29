中國揚言武力侵台！南韓：若台海開戰「美國料將軍事介入」

▲南韓預計，若中國入侵台灣，美國應將作出軍事回應。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

南韓一名官員透露，政府預計，若中國入侵台灣，美國應將作出軍事回應，不過南韓並不認為中國近期會對台灣發動戰爭，韓國軍方更擔心北韓對國家造成的威脅。

據美國新聞網站Axios報導，這位不具名的南韓官員表示，中國揚言在有必要時可能會用武力控制台灣，南韓預計若中國真的入侵台灣，美國將會對此作出軍事回應，雖然中國目前尚未對南韓構成「直接的安全威脅」，不過作為美國的盟友，南韓對於可能被捲入類似衝突十分謹慎。

這名官員承認，若美國真的與中國在台灣問題上起衝突，那他們有可能會向日本和南韓等盟友請求軍事支持，不過這位官員並未透露南韓是否願意派軍支持，僅表示如果美國在台灣問題上袖手旁觀，那麼南韓也會擔心自身在面臨北韓的威脅時，安全是否有所保障，「我們可能理所當然地認為，如果中國攻擊台灣，美國就會介入」。

報導稱，美國與南韓簽訂了共同防禦條約，承諾任何一方在亞太地區受到攻擊，另一方都會給予軍事援助，但美國從未對台灣做出任何承諾。儘管拜登總統多次聲稱美國將保衛台灣，不過白宮仍堅持美方「戰略模糊」的政策不變。拜登的言論受到中國強烈反對，認為相關言論並不符合「一個中國政策」。