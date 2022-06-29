洋基小女孩「翻轉水瓶」high翻主場　網：每個人都需要這個時刻

This girl had the whole section rooting for her bottle flip pic.twitter.com/CxSyGP7OKx — Gleyber With No Brim (Corey) (@Saquon_Gleyber) June 26, 2022

記者林彥臣／綜合報導

一位小女孩在洋基球場上挑戰「翻轉水瓶」，沒想到這個微小的挑戰，不但贏得主場觀眾的鼓掌歡呼！甚至影片還吸引超過2700萬人次觀看，連MLB官方都轉發影片。還有網友看了影片大讚，每個人在生命中，都需要經歷這種時刻。

一位推特名為Gleyber With No Brim (Corey)的網友，分享了小女孩反轉水瓶的影片，只見主場觀眾都圍著女孩關注她挑戰單手拋出水瓶，是否可以讓水瓶翻轉一圈後，完美落地。

▲小女孩在洋基球場翻轉水瓶，high翻主場觀眾。（圖／翻攝自twitter／Gleyber With No Brim (Corey)）



第一次挑戰失敗，第二次挑戰差點成功，屏息以待的觀眾們全都發出嘆息聲，第三次終於挑戰成功，水瓶完美落地，觀眾們甚至high到起立歡呼。

這則影片在網路上瘋傳，網友對此留言表示，「這讓我再次喜歡洋基隊的球迷」、「我每天都需要這種能量」、「我認為每個人，在他們生命中的某個時刻，都需要人群中這種程度的歡呼」、「這是一種在日本沒有的文化，每個人都可以互相享受，友善的國家」。