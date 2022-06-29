重演冷戰南北對抗？楊永明揭「G7工業國VS金磚國」：全球秩序洗牌

▲多國領袖齊聚德國參加七大工業國集團（G7）峰會。（圖／路透）



記者周依儒／綜合報導

七大工業國集團（G7）本月26日至29日於德國慕尼黑舉行高峰會，同時金磚五國（BRICS）也由中國主辦，於23日舉行視訊會議。對此，台大政治系教授楊永明也在Podcast節目《Wow世界熱鬧什麼？》中分析，G7由已開發的工業國家組成，並由美國領導，BRICS則是開發中國家組成，其中中國在開發中國家的影響力越來越高，兩大集團在中美對抗日漸升溫的情況下，可能會重演冷戰時期的南北對抗局面，中美陣營也可能重新洗牌。

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G7日前公布計畫，將要在2027年之前，籌措6000億美元來為貧困國家開發基礎建設項目，用來和中國「一帶一路」計畫對抗，其中這6000億中，美國認領了2000億、歐盟3000億。對此，楊永明表示，這筆數字包括政府公家投資及民間私人資本，但6000億美金真的是一筆天價數字，目前細節也都還不清楚，不過工業國家根據「政府開發援助」（ODA）計畫，承諾每年都要提供國民所得毛額（GNI）的0.7%來協助開發中國家，但目前平均加起來才僅有0.32%，連當初承諾的一半都不到，他認為，這些工業國家始終沒有真誠的提出一個協助開發中國家的具體計畫。

▲G7高峰會討論提供6000億美元資助開發中國家及禁運俄羅斯黃金。（圖／路透）



G7這次也討論繼天然氣和石油後，加碼禁運俄羅斯的黃金作為制裁手段。楊永明指出，歐美國家禁運俄羅斯石油和天然氣，沒想到制裁力道卻倒打到自己身上，造成國內通膨及能源問題更嚴重，對賣家、油氣出口國來說，不出口就只是先囤著而已，放在那邊也不會減少，但對於買家也就是需要的國家來說，不可能不使用油氣；因此這次禁運黃金，可預見大概會像之前一樣，黃金價格高漲、全球科技產業的供應鏈產生問題，全球通膨再度加劇，但對全球第二大黃金生產國俄羅斯而言，影響卻反倒沒這麼大。

▲ 金磚國家領導人第十四次會晤於本月23日登場。（圖／翻攝 新華網）



而由中國、巴西、印度、俄羅斯、南非所組成的金磚五國（BRICS）也在中國擔任主辦國之下，於本月23日舉行視訊高峰會，會議最主要的議題則是金磚國同樣呼籲俄烏進行談判，以及中國商務部副部長王受文提議，金磚五國應該彼此簽署自由貿易協定。俄羅斯總統普丁更直接表示，他們應該要以金磚國為基礎，另組一個國際交易體系、創造國際準備貨幣，來降低對美元、歐元的依賴。

楊永明分析，中國和東協、RCEP都有簽署自由貿易協定，若要簽署，關鍵就在俄羅斯和印度，前者身為中國最重要的戰略合作夥伴，後者則是沒有參與RCEP，和中國簽署自由貿易協定一事可能具有極大的吸引力。此外，中國在金磚五國視訊會議後，緊接著召開「全球發展高層對話」，邀請了東協、阿盟、非盟、拉共體等輪值主席國參與，顯然是要拉攏更多開發中國家，為日後的「金磚+」進行合作部署。

▲在中國的領導下，金磚國的影響力可能越來越大。（圖／翻攝 新華網）



楊永明表示，中國雖然還是開發中國家，但經濟能量已經能與美國抗衡，且也逐漸能看到中國在金磚五國中的領導地位，因此現在已經明顯分為，由美國主導的已開發國家所組成的G7，對上由中國主導的開發中國家「BRICS」，特別是在中美關係日趨惡化下，這樣的情況就像是重演當年冷戰時期結束的南北對抗，分別由中美領導的兩個集團互相抗衡，全球遲遲沒有翻身發展機會的開發中國家看到後，是否會重新選邊站，全球可能隨著中美對抗，由兩國為首的兩大陣營俱樂部將重新洗牌。

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