　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

重演冷戰南北對抗？楊永明揭「G7工業國VS金磚國」：全球秩序洗牌

▲▼多國領袖齊聚德國參加七大工業國集團（G7）峰會。（圖／路透）

▲多國領袖齊聚德國參加七大工業國集團（G7）峰會。（圖／路透）

記者周依儒／綜合報導

七大工業國集團（G7）本月26日至29日於德國慕尼黑舉行高峰會，同時金磚五國（BRICS）也由中國主辦，於23日舉行視訊會議。對此，台大政治系教授楊永明也在Podcast節目《Wow世界熱鬧什麼？》中分析，G7由已開發的工業國家組成，並由美國領導，BRICS則是開發中國家組成，其中中國在開發中國家的影響力越來越高，兩大集團在中美對抗日漸升溫的情況下，可能會重演冷戰時期的南北對抗局面，中美陣營也可能重新洗牌。

▲點擊收聽《Wow世界熱鬧什麼？》，30分鐘聽懂G7 VS金磚五國！

G7日前公布計畫，將要在2027年之前，籌措6000億美元來為貧困國家開發基礎建設項目，用來和中國「一帶一路」計畫對抗，其中這6000億中，美國認領了2000億、歐盟3000億。對此，楊永明表示，這筆數字包括政府公家投資及民間私人資本，但6000億美金真的是一筆天價數字，目前細節也都還不清楚，不過工業國家根據「政府開發援助」（ODA）計畫，承諾每年都要提供國民所得毛額（GNI）的0.7%來協助開發中國家，但目前平均加起來才僅有0.32%，連當初承諾的一半都不到，他認為，這些工業國家始終沒有真誠的提出一個協助開發中國家的具體計畫。

▲▼多國領袖齊聚德國參加七大工業國集團（G7）峰會。（圖／路透）

▲G7高峰會討論提供6000億美元資助開發中國家及禁運俄羅斯黃金。（圖／路透）

G7這次也討論繼天然氣和石油後，加碼禁運俄羅斯的黃金作為制裁手段。楊永明指出，歐美國家禁運俄羅斯石油和天然氣，沒想到制裁力道卻倒打到自己身上，造成國內通膨及能源問題更嚴重，對賣家、油氣出口國來說，不出口就只是先囤著而已，放在那邊也不會減少，但對於買家也就是需要的國家來說，不可能不使用油氣；因此這次禁運黃金，可預見大概會像之前一樣，黃金價格高漲、全球科技產業的供應鏈產生問題，全球通膨再度加劇，但對全球第二大黃金生產國俄羅斯而言，影響卻反倒沒這麼大。

▲▼ 金磚國家領導人第十四次會晤舉行 。（圖／翻攝 新華網）

▲ 金磚國家領導人第十四次會晤於本月23日登場。（圖／翻攝 新華網）

而由中國、巴西、印度、俄羅斯、南非所組成的金磚五國（BRICS）也在中國擔任主辦國之下，於本月23日舉行視訊高峰會，會議最主要的議題則是金磚國同樣呼籲俄烏進行談判，以及中國商務部副部長王受文提議，金磚五國應該彼此簽署自由貿易協定。俄羅斯總統普丁更直接表示，他們應該要以金磚國為基礎，另組一個國際交易體系、創造國際準備貨幣，來降低對美元、歐元的依賴。

楊永明分析，中國和東協、RCEP都有簽署自由貿易協定，若要簽署，關鍵就在俄羅斯和印度，前者身為中國最重要的戰略合作夥伴，後者則是沒有參與RCEP，和中國簽署自由貿易協定一事可能具有極大的吸引力。此外，中國在金磚五國視訊會議後，緊接著召開「全球發展高層對話」，邀請了東協、阿盟、非盟、拉共體等輪值主席國參與，顯然是要拉攏更多開發中國家，為日後的「金磚+」進行合作部署。

▲▼ 金磚國家領導人第十四次會晤舉行 。（圖／翻攝 新華網）

▲在中國的領導下，金磚國的影響力可能越來越大。（圖／翻攝 新華網）

楊永明表示，中國雖然還是開發中國家，但經濟能量已經能與美國抗衡，且也逐漸能看到中國在金磚五國中的領導地位，因此現在已經明顯分為，由美國主導的已開發國家所組成的G7，對上由中國主導的開發中國家「BRICS」，特別是在中美關係日趨惡化下，這樣的情況就像是重演當年冷戰時期結束的南北對抗，分別由中美領導的兩個集團互相抗衡，全球遲遲沒有翻身發展機會的開發中國家看到後，是否會重新選邊站，全球可能隨著中美對抗，由兩國為首的兩大陣營俱樂部將重新洗牌。

《Wow世界熱鬧什麼？》：每周20分鐘，國際情勢一點通★
AppleSpotifySoundOnKKBOXGoogleFirstory

►日本連續7年賣最好的洗衣精在這！特價中快手刀衝

ET快訊
快訊／高雄女騎士摔車　慘遭大貨車輾過！無生命跡象
核動力「天空郵輪」來了！可載5千人飛行永不落地　超豪華旅程曝
女演員肚痛「下體有東西流出」　她伸手一接：4個月胎兒掉掌上
雙颱夾擊「低壓帶挾雨彈」襲台！這天起連6天全台有雨
網路中斷股民哀號　台灣大：中華電信擅自斷網
EXID Hani戀愛了！承認交往大10歲型男醫生
索爾來了？彰化雷電交加　燒烤店被閃電劈中起火！黑煙竄天
余苑綺癌末近況曝！暴瘦到48公斤　

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

核動力「天空郵輪」來了！可載5千人飛行永不落地　超豪華旅程曝光

女兒被性侵氣炸！父見嫌犯出獄　秒撂人「擄走」逼婚

重演冷戰南北對抗？楊永明揭「G7工業國VS金磚國」：全球秩序洗牌

血腥斬首過程曝！2名穆斯林「直播」砍殺裁縫師　只因先知被污辱

北約祕書長：俄羅斯構成「直接威脅」　將推動冷戰後最大軍力升級

女演員肚痛「下體有東西流出」　她伸手一接：4個月胎兒掉掌上

菲律賓執意關閉Rappler網站　杜特蒂卸任前「新聞自由受挫」

川普敗選被氣瘋！怒砸午餐「醬汁流滿牆」　動手搶方向盤要去國會

英外交大臣：入侵台灣將是中國的「災難性誤判」

搭警車搭到癱瘓！他被上銬丟後車廂　「急煞」噴飛摔斷脖

性別揭曉趴「又見藍色」　爸面有難色...妻：整你啦

韓女歌手台上脫衣「比基尼意外鬆開」　驚恐用手摀住..衝台邊求救工作人員

周杰倫、林俊傑合體具俊曄、大S！　小S玩魔術激擁許雅鈞：你還愛我

約旦港口25噸鋼瓶砸落！　毒氣噴發至少13死251傷

丟丟妹6000萬豪宅曝光認「直播好賺」　正面回應「大學畢業就有一桶金了」

妹開錯車門…下秒拔腿狂奔　哥目睹猖狂爆笑！路人看傻

4天使貓每年夏天洗一次　乖巧排隊站好等媽搓澡

金鍾國「冷水煮泡麵」被嫌棄吵翻天　劉在錫勉強吃一口...「嗯~」認好吃

猜拳連輸3把被爸狂敲頭　弟一猜贏秒大力開扁報仇

胡宇威曝求婚細節「蠻累的」：弄到自己 XD 　曾沛慈老公「浪漫求婚」...她爆哭20分鐘！

核動力「天空郵輪」來了！可載5千人飛行永不落地　超豪華旅程曝光

女兒被性侵氣炸！父見嫌犯出獄　秒撂人「擄走」逼婚

重演冷戰南北對抗？楊永明揭「G7工業國VS金磚國」：全球秩序洗牌

血腥斬首過程曝！2名穆斯林「直播」砍殺裁縫師　只因先知被污辱

北約祕書長：俄羅斯構成「直接威脅」　將推動冷戰後最大軍力升級

女演員肚痛「下體有東西流出」　她伸手一接：4個月胎兒掉掌上

菲律賓執意關閉Rappler網站　杜特蒂卸任前「新聞自由受挫」

川普敗選被氣瘋！怒砸午餐「醬汁流滿牆」　動手搶方向盤要去國會

英外交大臣：入侵台灣將是中國的「災難性誤判」

搭警車搭到癱瘓！他被上銬丟後車廂　「急煞」噴飛摔斷脖

少子化衝擊＋不能漲學雜費　公私立大學齊聲喊「電費凍漲」

什麼日常用品不能帶進晶圓廠？台積電工程師回答令人鼻酸

台南南區新建路停車場啟用　新增91席汽車格位

日本「灰塵精靈橡皮擦」神還原萌慘！　10顆擠在透明罐內超療癒

快訊／高雄女騎士摔路橋　慘遭大貨車輾過！無生命跡象送醫搶救

罰款1億美元！這家全球知名會計師事務所　員工CPA考試作弊被重罰

捨不得吃啦！ 頑皮世界超萌限量「龜刈包」慶動物入厝

那邊癢…飄臭6年　25歲女師「遭控染性病」被退婚！醫一看：太長了

黃子鵬二次打明星賽　上一次還自己灌票

快訊／同仁宿舍墜樓身亡　外交部深表遺憾　

騎士情侶等紅燈「揉乳30秒」畫面曝光！網笑：手法像麵包師傅

國際熱門新聞

10歲女童全家人間蒸發！座車在海底被發現

即／10歲女童找到了！車內發現「3人屍體」

286倍月薪入帳　他答應還錢卻神隱

女演員肚痛伸手一接：4個月胎兒掉掌上

烏克蘭妹「集體脫光」賣照　賺2400萬全捐

數十官兵爆料　上百UFO包圍美軍艦隊

她裝癌末募160萬出國爽玩　賠不到200元

通膨飆高消費者信心劇跌　美股重挫近500點

越野車手從天摔進觀眾席　18歲女遭爆頭慘死

星國BA.4、BA.5肆虐破萬確診　官員：新疫情提早到

害她下體被看光！老公陪產拍照　秒傳家庭群組

人妻掛屍吊扇　4歲兒1句話逆轉案情

1歲兒忘車上3小時熱死　爸爸飲彈身亡

空襲軍火庫商場會火災　烏國媽媽影片揭俄謠言

更多熱門

相關新聞

北約祕書長：俄羅斯構成「直接威脅」

北約祕書長：俄羅斯構成「直接威脅」

俄羅斯2月底揮兵入侵烏克蘭，至今已邁入第126天。北大西洋公約組織（NATO）祕書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）29日表示，將在北約峰會上公布的新戰略概念會將俄國視為對北約安全的直接威脅，並進行冷戰結束以來最大軍力升級。

東西集團對抗　金磚國家與G7較勁

東西集團對抗　金磚國家與G7較勁

川普敗選離譜行徑曝！怒砸午餐、動手搶方向盤

川普敗選離譜行徑曝！怒砸午餐、動手搶方向盤

南韓：若台海開戰「美國料將軍事介入」

南韓：若台海開戰「美國料將軍事介入」

美國車跌落神壇？「1數據」曝光嚇翻專家

美國車跌落神壇？「1數據」曝光嚇翻專家

關鍵字：

楊永明wow世界熱鬧什麼？中美冷戰G7金磚五國中國美國俄羅斯

讀者迴響

熱門新聞

弟弟出生戶頭轉出7200萬　1111負責人勸阻老董撕破臉

外送員3處理步驟「惹火阿Ben」

《笑傲江湖》演員離世！享年37歲

移工淫媒返國不演了「X恁娘台灣」！開直播痛譙

大咖男星娶小14歲台灣妻鬧離婚！「7個月離家6次」

幼兒園老師太正　媽媽們不爽竟要園方解雇

直接開冷氣錯了！上車熱爆「按1鍵」涼更快

芙蓉最快明生成！雙颱機率增　大雨變天時間出爐

國家警報響了！3區防劇烈大雷雨

8死輪胎行怪手昨拆除…陳爸爸悲看化為平地

10歲女童全家人間蒸發！座車在海底被發現

理科先生「前妻成名後變了」！

妻逛街回家已洗好澡　他抓包出軌反被捕

台灣大道變河流！大肚山上遊園路也積水

機場閃離「親民態度跟Lisa、朴寶劍差太多」　防彈V道歉了

更多

最夯影音

更多
性別揭曉趴「又見藍色」　爸面有難色...妻：整你啦

性別揭曉趴「又見藍色」　爸面有難色...妻：整你啦
韓女歌手台上脫衣「比基尼意外鬆開」　驚恐用手摀住..衝台邊求救工作人員

韓女歌手台上脫衣「比基尼意外鬆開」　驚恐用手摀住..衝台邊求救工作人員

周杰倫、林俊傑合體具俊曄、大S！　小S玩魔術激擁許雅鈞：你還愛我

周杰倫、林俊傑合體具俊曄、大S！　小S玩魔術激擁許雅鈞：你還愛我

約旦港口25噸鋼瓶砸落！　毒氣噴發至少13死251傷

約旦港口25噸鋼瓶砸落！　毒氣噴發至少13死251傷

丟丟妹6000萬豪宅曝光認「直播好賺」　正面回應「大學畢業就有一桶金了」

丟丟妹6000萬豪宅曝光認「直播好賺」　正面回應「大學畢業就有一桶金了」

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面