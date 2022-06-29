搭警車搭到癱瘓！他被上銬丟後車廂　「急煞」噴飛摔斷脖

記者吳美依／綜合報導

美國康乃狄格州發生警方執法失當事件，男子考克斯（Richard Cox）被逮捕上銬後，推進警車後車廂，卻沒有被告知任何安全措施，也未被幫忙繫上安全帶，結果在警車緊急煞車之際，根本無法支撐或扶著任何地方，直接猛力衝出去，頭部重擊車內隔板，導致脖子摔斷、胸部以下癱瘓，如今必須插管才能呼吸。

▲警車內的監視器捕捉到考克斯受傷畫面。（圖／達志影像／美聯社）



6月19日，考克斯涉嫌非法持有槍械，被逮捕送往紐哈芬市（New Haven）警局，他猛撞隔板發出巨響，引起前座員警注意後，多次解釋自己無法移動身體。雖然員警停車查看，卻沒有按照規定呼叫救護車，並在原地等待。

一行人抵達警局後，考克斯被要求下車，但他根本無法動彈，只能虛弱表示，「如果你們要把我拖下車，就做你們該做的吧！」他被安置在輪椅上，頭部歪斜癱坐著，仍被多次要求「坐起來」，關進牢房後再度遭到拖行。

▲考克斯在警局沒有獲得醫療協助。（圖／達志影像／美聯社）



律師克倫普（Ben Crump）曾替2020年因警方執法過當而喪命的佛洛伊德（George Floyd）家屬辯護，如今也接下這起案件。他指出，考克斯毫無理由遭到粗暴對待，「他們將他的請求駁斥為謊言，而非提供立即醫療援助。警官把他拖下車丟到輪椅上，也可能加劇威脅生命的傷勢。」

據悉，員警一度指控，考克斯服用毒品和酒精，所以才會出現這般行為，不僅未按照規範處理嫌疑人的緊急狀況，也沒有提供醫療協助。此案仍在調查中，5名涉案員警都已經被停職調查。

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