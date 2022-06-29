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控網紅老公「偷吃酒店妹」得性病　正宮笑反擊！網瘋喊：血流成河

▲控網紅老公「偷吃酒店妹」得性病。（圖／翻攝自爆料公社）

▲人妻公布「網紅老公」和小三的對話。（圖／翻攝自爆料公社）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友今曬出丈夫出軌酒店妹的證據，向小三正面交鋒，除了透露老公得性病外，還嘲諷喊話「家中所有經濟大權都在我手上，他什麼都不是。」猶如八點檔的狗血劇情，狂吸大票網友圍觀，洗版笑回「想知道老公是誰！想看到血流成河！」

人妻在「爆料公社」心寒怒道，「我作夢也沒想到丈夫居然再次出軌，而且對象還是個酒店妹，更沒想到為了獻殷勤，把我買給他的愛心轉贈給小三。」

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夫妻倆結婚多年，她始終相信，老公上酒店跟客戶應酬，都是單純談生意，怎知竟談到床上，她氣憤表示，「身為網紅就該愛惜自己的羽毛，有點流量就大頭症，在外面養小三？查了一下社團成員名單，得知小三也在社團，我不知道妳會不會看到這篇，但我還是抱著一絲希望，所以在這裡對妳喊話。」

▲控網紅老公「偷吃酒店妹」得性病。（圖／翻攝自爆料公社）

▲原po丈夫送給小三抗菌噴劑。（圖／翻攝自爆料公社）

原po接著說，「親愛的酒店麻仔，他說跟我貌合神離，那都是騙妳甘願當免錢麻仔的招數，妳不要妄想他會跟我離婚，因為家中所有經濟大權都在我手上，影片的腳本、剪輯跟拍攝都是我包辦，沒有我他什麼都不是，就算離了婚，妳得到的只是一個空殼，怎麼...妳要養他嗎？」

不僅如此，人妻冷笑表示，「跟妳說一個勁爆的消息，我才在想為什麼他最近不碰我呢？就在剛剛他跟我坦承，染上什麼疣的病毒，治療後怕傳染給我才沒碰我，代表他還是有一點良心，至於他是去哪裡得到的，我也不想猜了，但他去找妳還是有碰妳吧，姐姐提醒妳最好也去檢查一下。」

▲控網紅老公「偷吃酒店妹」得性病。（圖／翻攝自爆料公社）

▲她笑看老公對小三的承諾。（圖／翻攝自爆料公社）

最後，原po也喊話，「林森北數字酒店的XXX小姐，如果妳再繼續糾纏我先生，下次可就不是爆對話那麼簡單，我並不打算把我先生爆出來，畢竟這種事對公眾人物會影響很大，我不知道是因為還有愛，還是心存更多的不甘心，目前還無法放手。」

這篇文引來大票吃瓜群眾，紛紛洗版回應「再次？嗯放心還有3次4次，反正都是they的錯，妳老公最乖了」、「現在是網紅比網友多的時代了」、「酒店妹淪陷了，妳老公很清醒啊」、「我比較想知道老公是誰」、「妳那麼愛他，為什麼不巴他六下」、「再次出軌還不夠嗎？要幾次妳才願意放過自己」。

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