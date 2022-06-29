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把照片變影片！iPhone隱藏功能+1　用「原況照片」一鍵搞定

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▲ iPhone的「原況照片」可透過拍攝一系列即時照，利用存為影片功能串成一支影片。（圖／翻攝自APPLE

實習記者林郁婷／綜合報導

iPhone有許多隱藏功能，可能連果粉都不曉得。國外一名網友近期就發現，iPhone的「原況照片」（Live Photos）藏有一個神奇功能，即當我們忘記錄影時，事後可透過拍攝的一系列照片，利用「隱藏功能」將他們串成一支影片！

根據《太陽報》報導，抖音網紅凱利（@kelly.fiance）日前透過抖音，分享將照片變成影片的方法。她透露，iPhone的「原況照片」功能中，有一個隱藏功能，能將連續照片在不須透過剪輯的情況下，串成一段影片。

凱利在影片中提到，如果你後悔在最重要時刻沒有錄影片，那麼你拍攝的這些照片，將是你做成影片的重要素材。至於該怎麼做成影片呢？「首先選擇要串連的照片，接著按下手機左下角的『分享』鍵，再選擇『存為影片』，這些即時照片就會全部轉換成一段影片。

不過，在使用這項功能時，要記得拍照時必須是用「原況照片」模式拍下的，而不是一般照片。因此拍照前，務必要確認iPhone的相機右上角的同心圓「原況照片」已開啟，否則就無法成功。

@kelly.fiance i use this one all the time

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