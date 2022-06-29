7旬名醫偷吃辣妹女業務　每週2、3次還生女！通姦二審判賠

▲台大腦神經外科權威、亞洲首位當選「世界神經外科學會聯盟」理事長杜永光醫師外遇，二審判賠妻子150萬元。（合成圖／當事人提供）

記者吳銘峯／台北報導

神經外科名醫杜永光，現年已經74歲。他在2017年間與當時30歲的藥廠孫姓女業務外遇，2人每週發生2、3次關係，最後還產下一女。杜妻不滿，起訴求償1000萬元，一審破紀錄判賠460萬元。案經上訴，高等法院29日二審改判賠150萬元，可上訴。

享譽國際的杜永光是台大醫學博士，因醫術精湛，目前的經歷包含「世界神經外科學會聯盟理事長（WFNS，World Federation of Neurosurgical Societies）」、「世界腦血管外科學會理事長」、「亞澳神經外科醫學會理事長」、「台灣神經外科醫學會理事長」、「台灣腦中風學會會長」，資歷顯赫。

而杜永光的妻子，是他當時台灣大學的同學，杜妻家世顯赫，但自己也努力上進，取得藥學碩士學位，現為多家公司負責人，她1977年與杜男結婚，育有一對兒女。兩夫妻均為社經地位極高的人士。

不過杜妻起訴指出，醫療器材公司業務員孫姓女子2017年5月到台大醫院推銷時，透過關係認識杜永光，2人於當年7月間開始交往，並以每周2到3次頻率發生關係。甚至同年11月間，杜永光到大陸參加國際神經外科高峰會，也帶著小三前往。杜妻指控，2人在半年間至少發生關係48次，2018年1月小三懷孕，當年8月產下女兒，但女嬰生下3個月後夭折，小三2019年1月提出訴訟，要求法院確認杜永光的親子關係，杜妻才得知此事。杜妻認為2人的行為侵害她配偶權，讓痛不欲生，因此起訴求償1000萬元。

一審法院審理後，破紀錄的判賠460萬元。全案再上訴，高等法院二審審理後，還是認定2人確實侵害杜妻配偶權，但重新審酌雙方財力後，高院改判杜妻可以獲得150萬元的精神慰撫金。可上訴。