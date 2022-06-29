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社會 社會焦點 保障人權

「小三不只我一個」戀上人夫被抓包　她反嗆正宮快離婚下場曝

記者黃翊婷／綜合報導

桃園黃姓女子戀上一名人夫，被正宮發現之後，竟然狂傳挑釁簡訊，要求夫妻倆趕快離婚，甚至打電話痛罵「第三者不只我一個」、「第三者會有很多，千千萬萬個，我告訴妳，我不是最後一個」，結果反遭正宮提告求償100萬元。桃園地院日前裁定，黃女應賠償10萬元較為適當，全案仍可上訴。

▲▼男女,兩性,吵架,相愛,交往,婚姻,戀愛,情侶,伴侶。（示意圖／CFP）

▲黃女否認與人夫交往，卻被法官抓包曾傳訊息提分手。（示意圖／CFP，與本文當事人無關）

正宮在判決書中主張，和丈夫是在2004年間結婚，沒想到黃女明知丈夫已婚的身分，仍執意交往，兩人共同出遊，還拍攝抱小狗、親吻的照片，女方甚至連丈夫染有疱疹的事情都知道，可見他們應該已經發生多次性行為，早已逾越一般異性友人的交友範疇。

正宮接著說，事情曝光之後，黃女在2020年4月至6月間，6次傳送具有挑釁意味的簡訊，要求她與丈夫趕快離婚，後來甚至直接撥打市內電話，罵她不要臉，並說出「我跟妳講，第三者不只我一個，好不好」、「第三者會有很多，千千萬萬個，我告訴妳，我不是最後一個」、「我跟妳講啦，我當然不是最後一個，他會很多個啦」等話，讓她大受打擊，加上權益受到侵害，因此決定提告求償100萬元。

對於上述指控，黃女辯稱損害賠償請求權早已超過時效，況且她是遭到性侵，兩人根本不是男女朋友關係，知道男方已婚之後，她便透過臉書告知往後不要再聯絡，「你不要來找我了，我死心了，反正你結了」；至於親密照片的部分，她完全沒有印象。

然而，桃園地院法官認為，黃女自稱在2018年9月與男方斷絕聯繫，但她的臉書在2019年4、5月間仍有與人夫一起工作、出遊的PO文，親吻照也是在那段時間拍攝的，況且她事後還曾傳送「你不合格」、「所以我想分手」等訊息給男方，如果雙方真的不是男女朋友關係，又為何要提出分手，這部分顯然不符常情。

法官接著指出，黃女聲稱遭到男方性侵，卻又沒有提出相關證據，考量到她確實侵害到正宮的配偶權，損害賠償請求權經確認也沒有超過時效，最終判她應賠償10萬元較為適當，全案仍可上訴。

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